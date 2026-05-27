TPHCM khen thưởng 6 đơn vị tham gia bắt 2 sát thủ người nước ngoài

Chiều 27/5, tại trụ sở Công an TPHCM, Thành ủy, UBND TPHCM tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị có thành thích xuất sắc trong đấu tranh, truy bắt 2 đối tượng người nước ngoài nổ súng giết người.

Các tập thể được Chủ tịch UBND TPHCM khen thưởng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh.

Sáu đơn vị được khen thưởng trong chuyên án này gồm: Công an TPHCM; Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Công an tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được biểu dương các lực lượng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương, ghi nhận, chúc mừng chiến công xuất sắc của Công an TPHCM, Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp nhịp nhàng, khám phá nhanh vụ án.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng, kết quả đặc biệt xuất sắc này thể hiện trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm rất cao của Công an nhân dân nói chung và Công an TPHCM nói riêng.

Thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống bình yên của nhân dân và xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đặc biệt an toàn.

Trung tướng Mai Hoàng hứa sẽ cùng Công an TPHCM lập nhiều chiến công xuất sắc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch UBND TPHCM, đã đến tặng hoa, tặng quà và động viên lực lượng trong ban chuyên án.

"Sự động viên của đồng chí đã tiếp sức cho lực lượng công an hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, chính quyền và nhân dân đã giao phó cho lực lượng công an", Trung tướng Mai Hoàng chia sẻ, đồng thời xin hứa trước Chủ tịch và nhân dân thành phố rằng, Công an TPHCM sẽ đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công để bảo đảm bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Thông tin thêm về vụ án, Trung tướng Mai Hoàng cho biết, Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ bản chất vụ án và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.