Chiếc ghế thẩm vấn 2 đối tượng nổ súng giết người ở TPHCM có gì đặc biệt?

Thông tin về vụ nổ súng giết người trên địa bàn phường Bến Thành tối 21/5, Công an TPHCM cho biết 2 nghi phạm là Vaa Vaa (27 tuổi) và Tafia Steve (23 tuổi, cùng quốc tịch Samoa). Đây là các đối tượng hết sức nguy hiểm, phạm tội bài bản, có tổ chức theo sự chỉ đạo từ nước ngoài, sau khi phạm tội đã móc nối với nhiều người Việt Nam để nhanh chóng lẩn trốn sang Campuchia qua đường biên giới.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của 2 đối tượng, hình ảnh được công an cung cấp cho thấy trong quá trình lấy lời khai, một công cụ hỗ trợ hữu dụng đã được sử dụng, đó là chiếc ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt.

Đối tượng Vaa Vaa trên chiếc ghế thẩm vấn đặc biệt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo khoản 11, Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024, công cụ hỗ trợ được xác định là phương tiện hoặc động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, hạn chế, ngăn chặn người vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy và bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp.

So với Luật cũ, văn bản mới đã bổ sung nhiều công cụ thuộc danh mục công cụ hỗ trợ, trong đó có ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Về cấu tạo, Phụ lục 4 Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định cấu tạo, đặc điểm cơ bản của ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt bao gồm chân ghế, khung lưng ghế, ống đỡ đệm ghế, tay vịn ghế, khóa chân, vòng bao ngực, khóa tay, đệm bàn để tay, khung bao gối, chi tiết bao cổ chân, khung bao chân, đệm tựa lưng, đệm ghế ngồi và khóa vòng ngực.

Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt có tính năng, tác dụng tương tự còng số tám, được sử dụng phục vụ khống chế, làm giảm khả năng kháng cự của những đối tượng côn đồ, liều lĩnh, bất cần, bị kích động mạnh hoặc có ý định tự sát, bỏ trốn. Ngoài ra, công cụ còn nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ trong quá trình thẩm vấn những đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm…