TPHCM hợp nhất 4 trung tâm quản lý giao thông, hạ tầng

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định hợp nhất Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bốn đơn vị trên được hợp nhất thành Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trực thuộc Sở Xây dựng. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo quyết định, trung tâm mới có chức năng quản lý, bảo trì hạ tầng đường bộ; thay mặt UBND TPHCM làm chủ sở hữu, quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị, thoát nước, kiểm soát triều; hệ thống thu gom và xử lý nước thải, bùn thải; khai thác, bảo trì hệ thống công viên, cây xanh đô thị.

Trung tâm này cũng sẽ làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật thuộc nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn chi thường xuyên và nguồn vốn khác; tổ chức quản lý dự án với các công trình được giao làm chủ đầu tư.

Liên quan đến việc hợp nhất trên, TPHCM đã tổ chức lại Trung tâm Quản lý đường thủy trực thuộc Sở Xây dựng, trên cơ sở tiếp nhận chức năng quản lý, vận hành, bảo trì hạ tầng đường thủy của Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.