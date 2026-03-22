Tài xế bối rối vì một đường ở TPHCM có 2 biển tên khác nhau

Người dân phản ánh đến báo Dân trí về việc một tuyến đường ở phường An Khánh (TPHCM) cùng tồn tại hai biển tên khác nhau, gây lúng túng cho người đi đường.

Theo ghi nhận của phóng viên tại giao lộ Bạch Đông Ôn - Lương Định Của (phường An Khánh), một bên đường có đặt biển chỉ dẫn ghi “Bạch Đông Ôn - Lương Định Của”.

Một tuyến đường cắm 2 tấm biển ghi 2 tên khác nhau, khiến người dân bối rối (Đồ họa: Ngọc Tân).

Tuy nhiên, ngay bên kia đường, một biển chỉ dẫn khác lại ghi “đường Vành Đai Phía Tây - Lương Định Của”, khiến nhiều người khó xác định tên gọi đúng của tuyến đường này.

Theo người dân địa phương, tuyến đường từ Lương Định Của hướng về đường Dương Lâm trước đây được gọi là đường Bạch Đông Ôn; còn đoạn từ Lương Định Của hướng về đường Trần Lựu là đường Vành Đai Phía Tây.

Trên cùng một hướng, hai biển chỉ dẫn tên đường khác nhau khiến người dân khó hiểu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi đường Lương Định Của hoàn tất mở rộng, nhà chức trách lắp đặt biển chỉ dẫn “Lương Định Của - Vành Đai Phía Tây” ở cả hai bên giao lộ. Trong khi đó, biển báo cũ ghi “Lương Định Của - Bạch Đông Ôn” vẫn tồn tại, khiến thông tin thiếu thống nhất, gây khó hiểu cho người đi đường.

Không chỉ vậy, tại các giao lộ lân cận như: D5 - Dương Lâm, D5 - Đặng Đình Tướng, Phạm Văn Ngôn - Đặng Đình Tướng, Phạm Văn Ngôn - Dương Lâm... nhiều biển tên đường đã bị phai màu theo thời gian, mất cả chữ số; thậm chí cong vênh, gây khó khăn cho việc quan sát và nhận diện.

Nhiều biển chỉ dẫn tên đường tại khu vực này bị phai màu, đánh đố người đi đường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Người dân địa phương thường xuyên lưu thông qua khu vực cho biết, tình trạng này đã tồn tại thời gian dài, gây bất tiện khi tìm đường hoặc chỉ dẫn địa điểm.

Ông Nguyễn Bảo Cường (SN 1980, tài xế ô tô) chia sẻ, dù thường xuyên di chuyển qua khu vực, ông vẫn thấy rối khi các biển tên đường chưa được thống nhất.

“Có lúc khách gửi địa chỉ, nhưng tên đường trên bản đồ và ngoài thực tế không trùng nhau, tôi phải gọi lại để xác nhận”, ông nói.

Thường xuyên di chuyển qua khu vực này, nhưng ông Cường vẫn bị rối vì hệ thống biển báo không đồng nhất (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tương tự, một số tài xế xe ôm công nghệ cũng cho hay, việc tồn tại hai biển tên khác nhau tại cùng một giao lộ khiến họ dễ nhầm lẫn khi đón, trả khách. Không ít trường hợp phải liên hệ lại với khách do định vị không chính xác.

Người dân mong muốn nhà chức trách sớm kiểm tra, rà soát và thống nhất lại hệ thống biển tên đường tại khu vực; đồng thời thay mới các biển báo đã xuống cấp, tránh gây nhầm lẫn và đảm bảo thuận tiện cho việc tìm kiếm địa chỉ.