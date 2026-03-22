Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chờ ngày thông xe, kết nối sân bay Long Thành

Những ngày cuối tháng 3, đơn vị thi công đang chạy nước rút để thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành đến cuối tuyến (TP Bà Rịa cũ).

Tại nút giao Long Thành, nhánh đường rẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được hoàn thiện.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao Long Thành đến nút giao quốc lộ 56 dài 37,7km, gồm dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) và dự án thành phần 3 (đoạn qua TPHCM).

Dự án thành phần 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đi qua nhiều nút giao quan trọng nên được thiết kế mặt đường rộng 3-4 làn mỗi chiều và làn dừng khẩn cấp liền mạch.

Một trong những điểm quan trọng nhất trên tuyến là nút giao với sân bay Long Thành. Đây cũng là điểm kết nối cao tốc với tuyến đường T1, T2 do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư.

Sau khi đi qua 18,2km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (dự án thành phần 2), tài xế sẽ gặp điểm giáp ranh với dự án thành phần 3 dài 19,5km trên địa bàn TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Dự án thành phần 3 do liên danh Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP 479 Hòa Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 thi công. Từ điểm đầu vào dự án này, nhà thầu đã dựng biển thông báo bắt đầu đi vào đoạn đường được bảo hành 10 năm.

Theo đánh giá của tài xế, mặt đường của dự án thành phần 3 đạt độ êm thuận khi lưu thông với tốc độ 100km/h. Tuy nhiên, một số vị trí mặt đường được thảm bê tông nhựa không liền mạch.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện chủ đầu tư dự án thành phần 3 (Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho biết, qua công tác giám sát thi công, chủ đầu tư phát hiện một số vị trí thảm bê tông nhựa (asphalt) không đảm bảo độ bằng phẳng nên đã yêu cầu nhà thầu cào bóc và thảm lại.

Vị này khẳng định đây chỉ là vấn đề liên quan lớp bê tông nhựa, không ảnh hưởng đến kết cấu, cường độ nền đường. Việc sửa chữa vẫn được tính trong quá trình thi công, chưa kích hoạt khâu bảo hành của nhà thầu.

"Chúng tôi tổ chức kiểm tra trước khi nghiệm thu, yêu cầu các đơn vị phải khắc phục. Do thời điểm thảm khác nhau nên mặt bê tông nhựa có 2 màu khác nhau", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Đi thêm 3km, tài xế gặp nút giao Hội Bài - Châu Pha kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường dẫn ra cụm cảng Cái Mép.

Vừa qua, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất phương tiện chạy từ Long Thành đến Vũng Tàu phải rẽ ra khỏi cao tốc tại nút giao này. Lý do là đoạn đường dài gần 10km từ nút giao đến cuối tuyến còn một cầu vượt ngang chưa thi công xong.

Sau hơn 37km di chuyển từ Long Thành, phương tiện sẽ đến điểm cuối cao tốc trên địa bàn TP Bà Rịa cũ.

Xe ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 56 và đi thêm khoảng 30km để đến biển Vũng Tàu.

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư các dự án thành phần đang hoàn tất các hạng mục còn lại, dự kiến thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào cuối tháng 3.

Trải nghiệm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe