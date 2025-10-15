TPHCM đo lường hạnh phúc và sự hài lòng của người dân bằng cách nào?

Sau lễ bế mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội. Buổi họp báo có sự tham dự và chủ trì của Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức.

Đặt câu hỏi đầu tiên tại họp báo, phóng viên Dân trí đề cập tới quan điểm chỉ đạo “lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tính hiệu quả của hệ thống chính trị“ được nêu trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Đây cũng là quan điểm được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM nêu rõ thời gian qua.

“TPHCM sẽ đo lường hạnh phúc và sự hài lòng của người dân ra sao, lượng hóa bằng các chỉ số nào để sát thực tế, đảm bảo khách quan nhằm thực hiện hiệu quả quan điểm chỉ đạo trên?”, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi.

Buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trả lời câu hỏi trên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, để tạo sự hài lòng, hạnh phúc cho người dân, vấn đề đầu tiên là thành phố cần tạo môi trường sống, môi trường làm việc thật tốt. Đây cũng là vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội về việc giải quyết ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm và đẩy lùi ma túy.

“Nếu tập trung giải quyết được 4 vấn đề này, TPHCM chắc chắn nâng cao được sự hài lòng của người dân và khiến người dân cảm thấy hạnh phúc”, ông Dương Anh Đức cho hay.

Về việc đo lường và lượng hóa hạnh phúc, sự hài lòng của người dân, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, thành phố sẽ sử dụng các chỉ số phát triển kinh tế, xã hội, môi trường sống. Tiếp đến, TPHCM sẽ tổ chức lấy ý kiến của người dân, những người trực tiếp hưởng thụ thành quả phát triển.

“TPHCM sẽ tổ chức đánh giá, đo lường, ghi nhận ý kiến người dân một cách khách quan nhất, thường xuyên, liên tục. Qua đó, thành phố sẽ điều chỉnh các chính sách để phục vụ người dân ngày một tốt hơn”, ông Dương Anh Đức trả lời.

Bổ sung phần trả lời cho câu hỏi trên, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, ngoài các mục tiêu được Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, thành phố còn đặt mục tiêu tăng thêm gần 200.000 căn nhà ở xã hội trên địa bàn đến năm 2030. Đây là một trong những mục tiêu nhằm tăng chỉ số hạnh phúc, sự hài lòng của người dân trên địa bàn.

"TPHCM sẽ tập trung ưu tiên và chuẩn bị nguồn lực cho vấn đề này. Vừa qua, nhiều dự án đã triển khai, nhưng còn chậm, TPHCM sẽ đẩy nhanh tiến độ và bổ sung nguồn lực thời gian tới", Phó bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Các đại biểu chào cờ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, một trong những quan điểm chỉ đạo nhiệm kỳ mới của thành phố là khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tính hiệu quả của hệ thống chính trị.

TPHCM tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng, anh hùng, đổi mới, năng động, sáng tạo của nhân dân.