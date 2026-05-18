Công an vào cuộc vụ người phụ nữ chửi bới, hành hung tài xế ô tô ở Hà Nội

Chiều 18/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội), cho biết công an phường này phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã mời người phụ nữ đi xe máy có hành vi chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông trên phố Nguyễn Xuân Linh, lên trụ sở để làm việc.

Hình ảnh người phụ nữ liên tục đánh tài xế ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

"Cơ quan công an cũng mời cả nam tài xế ô tô trong vụ việc nêu trên tới để làm rõ sự việc. Vụ việc xảy ra tại phố Nguyễn Xuân Linh, đoạn trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội, phường Yên Hòa", vị lãnh đạo nói.

Danh tính những người liên quan chưa được nhà chức trách công bố.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông.

Theo nội dung clip, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda SH mang biển kiểm soát Hà Nội, chở theo con nhỏ, liên tục lớn tiếng, dùng tay đánh vào mặt và tay nam tài xế ô tô (chưa rõ danh tính). Trong khi đó, người đàn ông liên tục xin lỗi, giải thích rằng bản thân không cố ý va chạm với xe máy của người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục chửi bới, đồng thời đá vào cửa xe và chân của nam tài xế.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường.