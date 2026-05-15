Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành giảm số nhà ga, khởi công trước dịp 2/7

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa đi kiểm tra thực địa vị trí thi công Metro Thủ Thiêm - Long Thành. Đây là tuyến đường sắt đô thị ngắn nhất kết nối TPHCM với sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố yêu cầu hoàn tất chuẩn bị để khởi công dự án trước ngày 2/7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng theo phương án được cập nhật, toàn tuyến sẽ có 19 nhà ga thay vì 20 ga như kết quả nghiên cứu tiền khả thi của Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng). Hướng tuyến dự án cơ bản không thay đổi, vẫn đi qua phạm vi quy hoạch thành phố mới Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Hướng tuyến metro từ trung tâm TPHCM đi sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Việc giảm bớt số nhà ga được tư vấn Arup (do Thaco đề xuất) đưa ra để tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

Ngoài ra, ga Thủ Thiêm sẽ được xây ngầm, là ga dùng chung của hai tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành. Hai tuyến đường sắt này cũng được thiết kế nối ray để đảm bảo cho tàu chạy suốt tuyến (không cần trung chuyển ke ga).

Trước đó, dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đã được Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) lập báo cáo tiền khả thi. Sau khi dự án được chuyển đổi từ đường sắt quốc gia sang đường sắt đô thị, Sở Xây dựng TPHCM đã tiếp nhận, tham khảo kết quả nghiên cứu từ Ban Quản lý dự án Đường sắt.

Tuy nhiên, theo cơ chế mới (Nghị quyết 188/2025), dự án không cần thực hiện bước phê duyệt chủ trương đầu tư (không phải lập báo cáo tiền khả thi). Do đó, Công ty Đại Quang Minh có thể sử dụng hoặc không sử dụng kết quả nghiên cứu tiền khả thi cũ của Ban Quản lý dự án Đường sắt.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) bàn giao đầy đủ hồ sơ, kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cho công ty Đại Quang Minh để tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Công ty Đại Quang Minh chủ động tiếp nhận, sử dụng, kế thừa kết quả nghiên cứu tiền khả thi của dự án, bảo đảm đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.