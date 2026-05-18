Nữ sinh rơi lầu tử vong trong Đại học Quốc gia TPHCM

Chiều 18/5, Công an TPHCM khám nghiệm trường hiện trường, điều tra vụ nữ sinh rơi lầu tử vong.

Vị trí phát hiện thi thể nữ sinh (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, các sinh viên trong trường Đại học B.K. Đại học Quốc gia TPHCM phát hiện một người rơi từ trên cao xuống ở tòa BK. Bảo vệ đến kiểm tra và phát hiện một cô gái đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định tên B.N.L.C. (24 tuổi, ngụ phường Phước Long, TPHCM), sinh viên của một trường đại học khác.

Trên tầng 8 của tòa nhà, công an phát hiện 3 chiếc ghế chồng lên nhau ở khu vực ban công.

Gia đình của nạn nhân cũng được công an thông báo đến hiện trường để cung cấp lời khai, phục vụ điều tra. Mẹ của nạn nhân cho biết, trước đây nữ sinh thi đậu trường ĐH KHXH&NV, sau một thời gian thì tiếp tục theo học trường ĐH V.L., hiện học trường ĐH L.H..