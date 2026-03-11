Khó khăn khi đấu nối cao tốc TPHCM - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có báo cáo về phương án tổ chức thu phí trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khi kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trước đó, Cục Kinh tế - Đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đề nghị VEC phối hợp chuẩn bị thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trong đó có việc tổ chức thu phí khi kết nối 2 dự án tại nút giao Long Thành.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Trên cơ sở đó, VEC đã nghiên cứu phương án thu phí tạm. Tuy nhiên, sau khi rà soát điều kiện hạ tầng và làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí, doanh nghiệp nhận thấy phương án thu phí tạm chưa đủ điều kiện triển khai.

Một vướng mắc lớn là nút giao Long Thành có hình thức kết nối phức tạp, giao cắt nhiều tuyến đường như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường kết nối sân bay Long Thành. Các nhánh kết nối phần lớn bố trí trên cầu cạn nên không đủ mặt bằng để tổ chức đảo phân làn, lắp barie nhằm ngăn chặn xe không đủ tiền trong tài khoản đi vào cao tốc.

Với trường hợp không lắp barie, chỉ đặt giá long môn để thu phí đầu ra (thu phí free-flow), VEC cho rằng chưa có tiền lệ áp dụng với hệ thống thu phí kín. Việc triển khai khi chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng tiềm ẩn rủi ro trong việc kiểm soát doanh thu.

VEC cũng cho rằng về mặt kỹ thuật, việc tổ chức thu phí tạm có thể ảnh hưởng đến kiến trúc hệ thống thu phí kín trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc phải can thiệp, điều chỉnh logic hệ thống để xử lý các giao dịch thiếu dữ liệu đầu vào hoặc đầu ra có thể tiềm ẩn nguy cơ sai lệch doanh thu và rủi ro pháp lý.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, việc đầu tư trạm thu phí tạm trong thời gian ngắn rồi tháo dỡ khi hệ thống thu phí chính thức của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành sẽ làm phát sinh nguy cơ lãng phí.

Trước thực trạng trên, VEC kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan đóng kín đường ngang và lối đi tự phát trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhằm hạn chế thất thoát doanh thu khi hai tuyến cao tốc kết nối.

Đồng thời, chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cần khẩn trương hoàn thiện trạm thu phí của dự án để đảm bảo đủ điều kiện kết nối đồng bộ với hệ thống thu phí của cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.