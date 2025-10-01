Tây Ninh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức Đại hội Đảng bộ

Ngày 1/10, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/10 tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2, phường Tân Ninh) với 448 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 94.000 đảng viên toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, chủ trì buổi họp báo (Ảnh: H.D.).

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh sau sự kiện sáp nhập. Đại hội sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030.

Chủ đề đại hội là “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Điểm nhấn tại đại hội lần này là việc Tây Ninh áp dụng hàng loạt công nghệ hiện đại. Cổng thông tin đại hội tại địa chỉ daihoidang.tayninh.gov.vn đã tích hợp văn kiện, chương trình, danh sách đại biểu, phim tư liệu; triển lãm lịch sử Đảng bộ Tây Ninh và Long An bằng công nghệ thực tế ảo, giúp người dân và đại biểu tiếp cận trực quan, sinh động; Công nghệ RFID quản lý đại biểu ra vào hội trường bằng thẻ gắn chip, bảo đảm kiểm soát nhanh, chính xác.

Ông Võ Thanh Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: H.D.).

Bên cạnh đó, đại hội còn áp dụng sổ tay Đại hội điện tử và ứng dụng "Tây Ninh Smart" giúp tra cứu tài liệu, danh sách tổ đại biểu, chương trình làm việc; Chatbot AI lần đầu tiên được đưa vào sử dụng, hỗ trợ tra cứu văn kiện, nghị quyết, mốc lịch sử và cơ cấu nhân sự.

Với những ứng dụng này, Tây Ninh khẳng định vai trò tiên phong trong tổ chức “Đại hội số”, hướng tới minh bạch, thuận tiện và hiện đại, thể hiện quyết tâm của địa phương trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.