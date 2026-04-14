TPHCM chặt hạ hơn 400 cây xanh để thi công Metro Bến Thành - Tham Lương

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, việc chặt hạ và di dời cây xanh đang được triển khai trên đường Trường Chinh, đoạn ga S10 (Phạm Văn Bạch) của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư) cho biết, thành phố sẽ xử lý 453 cây xanh để thi công tuyến tàu điện ngầm này.

Cây xanh được chặt hạ dọc tuyến đường Trường Chinh, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong đó, 404 cây phải đốn hạ và 49 cây được di dời, bảo tồn. Số cây này phân bố trên nhiều phường mà tuyến metro đi qua như: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Trước mắt, đơn vị thi công sẽ di dời, đốn hạ cây xanh trong phạm vi ảnh hưởng ở ga S10 (Phạm Văn Bạch) và ga S5 (Lê Thị Riêng) để hạ đặt máy khoan ngầm TBM, sau đó sẽ triển khai ở các ga còn lại.

Phương án đào bứng và đốn hạ cây xanh được nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện theo quy trình do Sở Xây dựng ban hành. Quá trình triển khai, MAUR yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án tối ưu nhằm hạn chế đến mức tối thiểu tỷ lệ cây xanh phải đốn hạ.

Một cây xanh được chặt hạ tại dải phân cách giữa của đường Trường Chinh (Ảnh: Ngọc Tân).

Công tác đốn hạ, di dời được triển khai theo hai giai đoạn, với tổng kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng. Theo MAUR, đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo mặt bằng thi công các ga ngầm, đặc biệt là ga S10 - hạng mục trọng điểm của tuyến Metro số 2 TPHCM.

Sau khoảng 3 tháng từ ngày khởi công, dự án Metro Bến Thành - Tham Lương đang có nhiều "chuyển động" trên thực địa. Chủ đầu tư đã huy động 14 tổ máy khoan thăm dò địa chất để thực hiện 400 mũi khoan bổ sung dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh.

Sau khi hoàn tất khoan thăm dò và di dời cây xanh, nhà thầu sẽ dựng rào chắn để thi công các ga ngầm. Việc tái bố trí cây xanh, mảng xanh cũng sẽ được thực hiện sau khi tuyến Metro số 2 hoàn thành và đưa vào khai thác.