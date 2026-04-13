Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

Theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14/4.

Sáng 13/4, lễ đón chính thức Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch, Thủ đô Hà Nội.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài tới Việt Nam kể từ sau khi các chức danh lãnh đạo Nhà nước được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Slovakia dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cùng tham gia một số hoạt động song phương quan trọng khác.

Đoàn lãnh đạo cấp cao của hai Chính phủ cùng hiện diện, tham dự lễ đón chính thức sáng nay.

Quốc thiều hai nước vang lên, hai Thủ tướng cùng đoàn đại biểu, quan chức Chính phủ hai nước thực hiện nghi thức chào cờ Slovakia và Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Slovakia Robert Fico duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì nghi thức đón một nguyên thủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đa lĩnh vực giữa Việt Nam và Slovakia đang trên đà phát triển thuận lợi.

Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đã có 2 chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào các năm 2008 và 2016.

Tại trụ sở Chính phủ, hai nhà lãnh đạo cùng tham quan triển lãm ảnh ghi dấu ấn kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước.

Sau lễ đón, Thủ tướng hai nước chụp ảnh chung tại sảnh lớn trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia.

Chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia mở ra chặng đường phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước, tiếp nối hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (từ năm 1950) của Việt Nam và Slovakia. Trên nền tảng những chuyến thăm cấp cao trước đây và mức độ tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hai bên kỳ vọng tạo thêm động lực để đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước sẽ tập trung trao đổi về khả năng nâng tầm quan hệ Việt Nam - Slovakia, đồng thời củng cố lòng tin chính trị song phương. Các nội dung thảo luận cũng hướng tới thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, năng lượng (bao gồm tái tạo và hạt nhân), cũng như văn hóa, du lịch, giáo dục, lao động, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, hai bên dự kiến tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó nhấn mạnh hợp tác giữa ASEAN và EU.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng cùng di chuyển tới khu vực họp báo, gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả trao đổi và những định hướng hợp tác đã đạt được.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo chia sẻ các nội dung chính của cuộc hội đàm, đồng thời khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.