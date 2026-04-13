Rẽ trái nơi có biển cấm, cô gái bị xe ben cán tử vong ở TPHCM

Chiều 13/4, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy làm một cô gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 13h cùng ngày, nam tài xế lái xe ben biển số 51L-604.xx chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Thủ Dầu Một đi ngã tư Bình Phước.

Cô gái lái xe máy rẽ trái, bị ô tô ben cán tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi đến khu vực trạm thu phí Lái Thiêu, phường Lái Thiêu (TPHCM), ô tô ben va chạm với xe máy biển số 29X1-291.xx do một cô gái điều khiển chạy cùng chiều đang chuyển làn rẽ trái.

Vụ va chạm làm cô gái ngã xuống đường, bị xe ben cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường Lái Thiêu và Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Biển cấm rẽ trái và quay đầu tại vị trí xảy ra tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vị trí này trước đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Do đó, nhà chức trách đã gắn biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu từ 6h đến 22h, đồng thời gắn thêm biển hướng dẫn xe máy cách di chuyển phù hợp.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người đi xe máy không tuân thủ biển báo, thường xuyên chuyển làn rẽ trái trước đầu các ô tô.