TPHCM đóng nút giao trên đường Trường Chinh để thi công Metro số 2

Nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công, từ ngày 4/4, nhà chức trách sẽ đóng dải phân cách giữa trên đường Trường Chinh tại vị trí giao với đường Phạm Văn Bạch.

Phương án trên sẽ khiến xe từ đường Phạm Văn Bạch không thể rẽ trái vào Trường Chinh, cũng như phương tiện từ Trường Chinh không thể rẽ trái vào Phạm Văn Bạch.

Ngã ba Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (Đồ họa: Ngọc Tân).

Về lộ trình thay thế, đối với tài xế có nhu cầu từ Phạm Văn Bạch rẽ trái vào Trường Chinh, Sở Xây dựng TPHCM hướng dẫn xe rẽ phải, đi đến nút giao mới mở (cách giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh khoảng 200m) để quay đầu.

Ở chiều từ Trường Chinh rẽ vào Phạm Văn Bạch, tài xế có 2 lựa chọn: (1) quay đầu tại nút giao mới mở nêu trên, rẽ sang đường Trần Thái Tông để vào Phạm Văn Bạch; (2) đi thẳng đến nút giao Trường Chinh - Cộng Hòa rồi quay đầu.

Ga S10 (Phạm Văn Bạch) thuộc tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo thiết kế, ga ngầm S10 (Phạm Văn Bạch) là một trong những vị trí thi công phức tạp do nằm ngay đầu đường cất hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất. Đây cũng là vị trí chuyển tiếp giữa đoạn đi ngầm và đi trên cao (ga S11 - Tân Bình) của Metro Bến Thành - Tham Lương.

Trước đó, ngày 15/1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã tổ chức khởi công Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Dự án do Tập đoàn Thaco phối hợp với doanh nghiệp nước ngoài làm Tổng thầu EPC. Việc thi công triển khai trong 60 tháng, hoàn thành vào quý IV/2030.