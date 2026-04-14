Các bước xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Ngày 14/4, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, theo thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/4 sẽ tiến hành việc xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Việc triển khai quy định này nhằm tăng cường quản lý thuê bao, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Các công tác chuẩn bị về các điều kiện xác thực thuê bao di động qua VNeID cũng đang gấp rút được triển khai.

Theo Thông tư 08, các thuê bao di động sẽ phải xác thực 4 trường thông tin gồm: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh và quan trọng nhất là thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Các dữ liệu này phải khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện, các đơn vị của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã tiến hành những công việc rà soát cuối cùng nhằm đánh giá hoạt động của tính năng xác thực thuê bao di động trên ứng dụng VNeID.

Theo quy trình, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng theo từng đợt, đề nghị xác nhận việc có hay không sử dụng các số điện thoại đang đứng tên ở tất cả các mạng. Trường hợp người dùng xác nhận không sử dụng, số điện thoại sẽ bị khóa 1 chiều và yêu cầu cập nhật thông tin chính xác trong 60 ngày, nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Việc xác thực thông tin thuê bao giúp ngăn chặn tình trạng SIM không chính chủ, tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua

Để tránh tình trạng hệ thống quá tải, nghẽn mạng sát thời hạn chót, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an khuyến cáo người dùng chủ động thực hiện sớm việc chuẩn hóa thông tin thuê bao bằng 1 trong các cách như: Trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.