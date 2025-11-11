Chính phủ đề xuất chủ tịch xã phải tiếp dân ít nhất 2 ngày trong tháng

Sáng 11/11, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, dự thảo luật thể chế hóa chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ nêu thực tiễn việc giải quyết khiếu nại có thể phải tạm dừng hoặc chấm dứt do các tình huống phát sinh như sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khiếu nại hoặc người bị khiếu nại không thể tiếp tục tham gia quá trình giải quyết khiếu nại và sự vắng mặt của họ gây ảnh hưởng đến việc giải quyết khiếu nại.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Quốc hội).

Do đó, Chính phủ cho rằng cần bổ sung quy định về trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Cùng với các quy định mới bổ sung, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết dự thảo luật sửa đổi, hoàn thiện 8 điều của Luật Tiếp công dân; 5 điều của Luật Khiếu nại; 4 điều của Luật Tố cáo.

Trong đó, dự thảo luật quy định người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phải cung cấp thông tin định danh để tránh mạo danh.

Cụ thể, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi đến nơi tiếp công dân có nghĩa vụ “nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh hoặc số hộ chiếu”. Trường hợp được người khiếu nại ủy quyền hợp pháp thì phải có giấy ủy quyền”.

Dự thảo luật cũng quy định chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng, nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy tại Quy định 11 của Bộ Chính trị và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền cấp xã hiện nay.

Theo tờ trình của Chính phủ, chủ tịch UBND cấp xã được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ. Cấp xã hiện nay có cán bộ tiếp công dân thường xuyên nhưng khi cần thiết, chủ tịch UBND cấp xã có thể tiếp công dân đột xuất để kịp thời tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, đa số ý kiến của Ủy ban tán thành với đề xuất của Chính phủ và cho rằng phạm vi sửa đổi của dự án luật là phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Về cung cấp thông tin định danh để tránh mạo danh, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra tán thành nhưng có ý kiến đề nghị làm rõ hơn các trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, chưa được coi là công dân Việt Nam có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp công dân không.

Ý kiến này đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể trong luật để tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đối tượng này.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, việc bổ sung quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại là cần thiết để xử lý các vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, bảo đảm tính pháp lý, công khai, minh bạch và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan. Quy định này cũng tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ trong giải quyết các vụ việc phức tạp hoặc khi có các sự kiện pháp lý mới phát sinh...

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về tạm đình chỉ giải quyết trong trường hợp “cần chờ kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về một vấn đề có liên quan trực tiếp đến nội dung khiếu nại” vì quy định này dễ bị lạm dụng, có thể làm phát sinh vấn đề tiêu cực trong thực tế, dẫn đến việc giải quyết khiếu nại bị kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.