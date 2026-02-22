Thủ tướng: Tốc độ làm đường sắt đô thị phải gấp hàng chục lần những năm qua

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn – ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị. Người đứng đầu Chính phủ cũng đồng thời kiểm tra công tác phục vụ vận tải Tết tại ga Hà Nội.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội do UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quản, chiều dài tuyến chính 12,5km (đoạn trên cao dài 8,5km, đoạn đi ngầm khoảng 4km). Dự án có tổng mức đầu tư 34.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của 4 nhà tài trợ và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Thủ tướng thăm, kiểm tra và động viên công nhân, kỹ sư thi công tại hầm ga S9 Kim Mã (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đây là dự án metro ngầm đầu tiên của thành phố Hà Nội, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của thủ đô. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, phải điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tháng 12/2027.

Riêng đoạn trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác từ ngày 8/8/2024 theo đúng tiến độ điều chỉnh.

Phần ngầm bao gồm 4km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm đang được triển khai thi công đồng loạt. Dự kiến, toàn bộ công tác khoan hầm hoàn thành trong tháng 3 để thi công lắp đặt từng phần từ tháng 5, song song quá trình xây dựng hoàn thiện các phòng và khu vực chức năng của nhà ga.

Dự án cần hoàn thành lắp đặt thiết bị vào tháng 4/2027; tiến hành thử nghiệm, tích hợp hệ thống, căn chỉnh và vận hành thử hoàn thành trong tháng 12/2027; đưa đoạn tuyến ngầm vào vận hành thương mại từ tháng 12/2027.

Tại các ga ngầm S9 - Kim Mã, S11 - Văn Miếu và ga S12 - Trần Hưng Đạo, Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thi công, nghe báo cáo về tiến độ, các hạng mục đang thực hiện và kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang làm việc xuyên Tết trên công trường.

Thủ tướng chúc Tết và tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang làm việc xuyên Tết trên công trường (Ảnh: Đoàn Bắc).

Biểu dương đội ngũ cán bộ thi công dự án xuyên Tết, Thủ tướng mong muốn chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa” để tăng tốc hoàn thành các mục tiêu trọng điểm của dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Tại cuộc làm việc với các đơn vị sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện công nghệ, thay đổi cách làm, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ của dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, góp phần hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, phát triển giao thông ngầm và giao thông trên cao của thủ đô.

Từ thực tiễn dự án này có thời gian thực hiện kéo dài, cũng như kết quả xây dựng đường sắt đô thị của Hà Nội trong 17 năm qua (hiện có khoảng 21km đã khai thác), trong khi mục tiêu tới năm 2045 Hà Nội có hơn 600km đường sắt đô thị, Thủ tướng nhấn mạnh tốc độ triển khai trong những năm tới phải gấp hàng chục lần những năm qua thì mới đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng với bà con nhân dân tại khu vực ga S11 Văn Miếu (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chỉ rõ 8 nhiệm vụ giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt đô thị của Việt Nam; quy hoạch hướng tuyến với tầm nhìn trăm năm, quy hoạch công nghệ phải hiện đại và tối ưu hóa, quy hoạch bảo hành, bảo dưỡng phải tự chủ, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

“Không lãng phí thời gian, không lãng phí công sức, không lãng phí nguồn vốn, không lãng phí đất đai”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý phải chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, thống nhất, dùng chung, phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Mặt khác, Thủ tướng định hướng đào tạo nhân lực theo đúng kế hoạch, nhanh hơn, mạnh hơn, phấn đấu 90% nhân lực trong lĩnh vực này là người Việt Nam; huy động nguồn vốn đa dạng như đầu tư công, hợp tác công tư, vốn vay, phát hành trái phiếu (trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương…).

Thủ tướng mừng tuổi cho bà con, hành khách tại ga Hà Nội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng yêu cầu trong quý I, UBND TP Hà Nội nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính phát hành trái phiếu phát triển đường sắt.

Định hướng được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh là xây dựng đường sắt và đường sắt đô thị với tầm nhìn trăm năm, phát triển toàn diện, dựa vào nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá; tiết giảm chi phí, cải tiến công việc để hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh của ngành, mục tiêu cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng.