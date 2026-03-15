Phó Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ bỏ phiếu ở An Giang

Sáng 15/3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cùng với cử tri cả nước, hơn 3,4 triệu cử tri tỉnh An Giang tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khu vực bỏ phiếu số 39 đặt tại khóm Đông An 2, phường Long Xuyên, An Giang, có sự tham dự của bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 39 đã đọc khai mạc cuộc bầu cử, cũng như phổ biến nội quy, quy chế bỏ phiếu, tổ chức kiểm tra, niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri.

Sau quy trình trên, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành bỏ lá phiếu đầu tiên trên địa bàn.

Trong sáng cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu số 4, ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang có cử tri Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Khu vực bỏ phiếu này có tổng số 1.843 cử tri.

Tại đây, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri và các đại biểu đã có mặt sớm, tiến hành làm lễ chào cờ.

Sau khai mạc, cử tri tiến hành thủ tục bỏ phiếu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã bỏ lá phiếu đầu tiên trên địa bàn, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Rạch Giá - đơn vị hành chính cấp phường đông dân nhất cả nước với hơn 194.000 cử tri, được thành lập 124 khu vực bỏ phiếu. Phường có 51 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031, để cử tri chọn bầu 30 đại biểu.

Từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Không khí rộn ràng, trật tự và an toàn được đảm bảo tuyệt đối, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) có 96.805 cử tri sẽ thực hiện bỏ phiếu tại 63 khu vực.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, 10 người do Trung ương giới thiệu, 24 người do tỉnh giới thiệu và 1 người tự ứng cử.

7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên toàn tỉnh sẽ tiến hành bầu ra 21 đại biểu.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, An Giang có 143 người ứng cử để bầu 85 đại biểu ở 27 đơn vị bầu cử. Cấp xã có 4.103 người ứng cử để bầu 2.449 đại biểu HĐND tại 774 đơn vị bầu cử.

Toàn tỉnh đã thành lập 2.712 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu tại 102 xã, phường, đặc khu.