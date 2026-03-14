Phó Thủ tướng: Đưa cán bộ trẻ từ tỉnh về, bố trí viên chức làm việc tại xã

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Một trong những nội dung quan trọng được Phó Thủ tướng đề cập là Điện Biên cần rà soát để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, địa phương khẩn trương triển khai các vấn đề có tính cấp bách, đặc biệt là tổ chức bộ máy và nhân sự.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2 của xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, hôm 12/3 (Ảnh: Thu Giang).

"Tỉnh căn cứ quy định của Nghị định 370 ngày 31/12/2025 của Chính phủ để triển khai linh hoạt, tránh áp dụng cứng nhắc, nhất là quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Định hướng được Phó Thủ tướng gợi mở là không nhất thiết tổ chức các phòng chuyên môn giống nhau ở tất cả địa phương, việc thành lập thêm phòng mới không thực hiện đồng loạt và phải cân nhắc trên nhu cầu thực tiễn của từng xã, phường.

Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành quy định chung về biên chế và quản lý biên chế của hệ thống chính trị, theo Phó Thủ tướng, tỉnh cần chủ động xây dựng phương án, căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính để xác định số lượng biên chế phù hợp với từng loại đơn vị.

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cần tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế, theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Phó Thủ tướng gợi ý tỉnh tổ chức Trung tâm Dịch vụ công tổng hợp theo hướng linh hoạt, bao gồm nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường, quản lý đô thị, nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư, giải phóng mặt bằng. Mỗi lĩnh vực cần xây dựng khung vị trí việc làm cụ thể để các địa phương chủ động bố trí nhân sự phù hợp.

Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng, Điện Biên cần rà soát đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp xã, để có phương án bố trí, sắp xếp phù hợp; đồng thời mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng từ cấp tỉnh về cơ sở.

Tỉnh cũng được giao nghiên cứu, xem xét đưa một số viên chức bố trí làm việc tại cấp xã ở một số vị trí đang thiếu như công nghệ thông tin, đất đai, tư pháp.

Một nội dung quan trọng khác Phó Thủ tướng lưu ý, là đẩy mạnh chuyển đổi số để giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu triển khai mô hình trung tâm hành chính công phi địa giới, cho phép người dân thực hiện thủ tục tại bất kỳ điểm nào thuận tiện.