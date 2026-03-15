Lá phiếu bầu từ những cử tri đặc biệt ở trại tạm giam

Từ sáng sớm 15/3, 924 “cử tri đặc biệt” là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An, đã chỉnh tề trang phục, sẵng sàng tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị được tổ chức thành một khu vực bầu cử thuộc phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An).

Người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo thượng tá Lê Minh Tuấn, việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật và thể hiện tính dân chủ, nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử.

Đơn vị đã niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri đến từng khu vực giam giữ, phổ biến quy định liên quan đến bầu cử, quyền, trách nhiệm đến từng người bị tạm giữ, tạm giam. Công tác an ninh được thắt chặt, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, trang nghiêm, tuyệt đối an toàn.

Ngoài việc bố trí khu vực bầu cử tập trung, tổ bầu cử Trại tạm giam bố trí các hòm phiếu phụ đi đến từng buồng giam, bệnh xá và cơ sở y tế nơi người bị tạm giữ, tạm giam đang điều trị bệnh để đảm bảo 100% cử tri có trong danh sách được thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

Tổ bầu cử mang hòm phiếu di động đến các buồng giam, cơ sở y tế để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền cử tri (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn, những cử tri đặc biệt này không giấu được nỗi niềm riêng, bởi có thể phải trải qua một thời gian rất dài nữa họ mới được bỏ lá phiếu bầu cử. Bởi vậy, quyền và nghĩa vụ, cũng là cơ hội này được những người bị tạm giữ, tạm giam hết sức nâng niu.

Cử tri P.T.N. (SN 1968), vuốt phẳng phiu tấm thẻ cử tri của mình, chăm chú nghe đại diện tổ bầu cử phổ biến quy định, quy trình bỏ phiếu. “Được bầu chọn người đại diện cho tiếng nói và chuyển tải kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của mình đến diễn đàn Quốc hội và HĐND các cấp trong hoàn cảnh này tôi thực sự trân quý tấm thẻ cử tri của mình”, cử tri P.T.N. chia sẻ.

Người đàn ông này tâm sự, thời gian vừa qua, cá nhân anh và những người chung buồng giam đã nghiên cứu, thảo luận kỹ về các ứng cử viên được bầu tại khu vực bỏ phiếu của mình để lựa chọn ra người xứng đáng nhất.

Việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đại diện Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp kiểm soát chặt chẽ (Ảnh: Hoàng Lam).

Hoàn tất công tác tổ chức bỏ phiếu tại điểm bầu cử tập trung, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến bệnh xá của đơn vị và các buồng giam để cử tri thực hiện quyền của mình.

Bị can V.T.S. đang điều trị tại bệnh xá Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã rất xúc động khi được tạo điều kiện tối đa để thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

“Dù ở trong hoàn cảnh này nhưng chúng tôi vẫn được đảm bảo quyền công dân, được tự mình lựa chọn và bỏ lá phiếu bầu người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Tôi mong rằng, những người được bầu chọn hôm nay sẽ thực sự trách nhiệm đối với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri”, ông V.T.S. cho biết.

Tổ bầu cử mang hòm phiếu vào khu vực buồng giam để cử tri bỏ phiếu (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam trong danh sách cử tri. Trong đó, 924 cử tri thực hiện việc bỏ phiếu tại Trại giam giam Công an tỉnh, các cử tri tại 3 phân trại trực thuộc sẽ tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử của địa phương nơi trú chân.

Đến 11h cùng ngày, 100% cử tri là người tạm giữ, tạm giam đã hoàn tất việc bỏ phiếu. Quá trình tổ chức bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đảm bảo đúng quy định, nghiêm túc, dân chủ, an toàn...