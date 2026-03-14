Lần đầu tiên khởi tố, xử lý tội Tham ô tài sản với chủ doanh nghiệp tư nhân

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định xử lý nghiêm minh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ là ai” là chủ trương nhất quán, liên tục của Đảng và Nhà nước, được quyết liệt thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ ở nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo bước đột phá mới và được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Phương Hiếu).

Cụ thể, theo ông Phong, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường là một “đột phá chiến lược”. Qua kiểm tra đã kết luận, xử lý dứt điểm nhiều việc khó, phức tạp, kéo dài, tồn đọng và cả những vụ việc mới phát sinh; xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ đương chức cũng như đã nghỉ hưu.

“Lần đầu tiên đã xử lý trách nhiệm chính trị người đứng đầu liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc lĩnh vực trực tiếp quản lý, phụ trách. Các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 156 người đứng đầu do tham nhũng, tiêu cực; xử lý trách nhiệm chính trị 94 người đứng đầu là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý do liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó lần đầu tiên có nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước”, Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay.

Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực, dự án có nhiều thông tin, dư luận về tham nhũng, tiêu cực và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 16.400 tập thể, 34.400 cá nhân sai phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp, qua đó giúp xử lý các vi phạm được kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự.

Các cơ quan chức năng đã chuyển hơn 1.900 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Song song với đó, nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực ngoài nhà nước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh.

“Lần đầu tiên đã khởi tố, điều tra, xử lý về tội Tham ô tài sản đối với chủ doanh nghiệp tư nhân để cảnh tỉnh, răn đe mạnh mẽ”, ông Phong trả lời cử tri.

Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIV sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần phát hiện, xử lý đồng bộ, nghiêm minh, không có khoảng trống, vùng tối, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để sai phạm cũ tái diễn. Trọng tâm là kiểm soát quyền lực, phát hiện xử lý dứt điểm các vụ án phức tạp, gắn liền với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tạo môi trường minh bạch cho phát triển kinh tế.

Ghi nhận những kiến nghị của cử tri, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tăng cường thanh tra việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực.

Trong đó sẽ tập trung vào thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm và thanh tra chuyên đề diện rộng những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... được dư luận xã hội quan tâm.