Phó Thủ tướng: “Tạm thời điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ 1/7”

Thông tin này được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Lào Cai, ngày 9/3.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Nam Cường và kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu tại các phường, xã: Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú, Trấn Yên, Quy Mông, Hưng Khánh, Lương Thịnh và Việt Hồng.

Điều chỉnh tiền lương theo lộ trình thận trọng

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ với cử tri về nhóm vấn đề được đặc biệt quan tâm liên quan chính sách cải cách tiền lương.

Theo Phó Thủ tướng, cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về lộ trình cải cách tiền lương với cử tri tỉnh Lào Cai (Ảnh: Thu Giang).

Phó Thủ tướng nhận định nếu tiếp tục cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế, theo lời Phó Thủ tướng.

Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, Phó Thủ tướng cho rằng mức lương này vẫn còn thấp.

Đối với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Về kế hoạch thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7 sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", Phó Thủ tướng thông tin.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Lào Cai (Ảnh: Thu Giang).

Việc điều chỉnh tiền lương, theo Phó Thủ tướng, sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Gánh nặng cho cơ sở rất lớn nếu không cải cách thủ tục hành chính

Liên quan đến ý kiến của cử tri về nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt ở cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết cải cách thủ tục hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng thủ tục hành chính ở cấp xã tăng khoảng 108% so với trước thời điểm ngày 1/7.Trong khi đó, số thủ tục hành chính của cấp tỉnh cũng tăng khoảng 30%.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ trong giai đoạn tới (Ảnh: Thu Giang).

"Nếu không tiếp tục cải cách mạnh mẽ, gánh nặng cho cấp cơ sở sẽ rất lớn và có thể gây khó khăn cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính", Phó Thủ tướng nhấn mạnh

Từ thực tiễn đó, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mức cao nhất; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, từ Trung ương đến địa phương.

Một giải pháp quan trọng khác là áp dụng mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép người dân có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ địa điểm nào thuận tiện hơn.

Cùng với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, Phó Thủ tướng lưu ý loại bỏ tình trạng một thủ tục phải xin ý kiến nhiều cơ quan khác nhau có liên quan.

Chia sẻ thêm với cử tri, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an sinh xã hội gắn với sinh kế bền vững.

Chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng toàn diện và bền vững hơn, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế như người nghèo, lao động tự do và người cao tuổi không có lương hưu, theo lời lãnh đạo Chính phủ.