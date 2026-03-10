Thượng tướng Trần Quốc Tỏ bàn giao công tác Thứ trưởng Bộ Công an

Sáng 10/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao công tác giữa Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Trung tướng Đặng Hồng Đức, là hai Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã thông qua Biên bản bàn giao công tác giữa Thượng tướng Trần Quốc Tỏ với Thượng tướng Lê Quốc Hùng; đồng thời công bố Biên bản bàn giao công tác giữa Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Trung tướng Đặng Hồng Đức.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Trung tướng Đặng Hồng Đức đã ký biên bản bàn giao công tác theo quy định.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ biểu dương, đánh giá cao Văn phòng Bộ Công an và Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ việc bàn giao.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết, các lĩnh vực công tác do ông phụ trách thời gian qua gồm công tác Đảng, công tác chính trị, công tác đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra trong Công an nhân dân luôn được triển khai thông suốt, hiệu quả, không phát sinh khó khăn, vướng mắc. Đến thời điểm bàn giao, các nhiệm vụ của các đơn vị đều được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trong các lĩnh vực công tác của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua.

Đồng thời, Thượng tướng Lê Quốc Hùng chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; mong muốn với trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, có những ý kiến đóng góp tâm huyết để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.