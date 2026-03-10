Tổng Bí thư dự hội nghị công bố thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 10/3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phó Chủ tịch thường trực); ông Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Tổng Thư ký).

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: TTXVN).

Các ủy viên không chuyên trách Hội đồng gồm:

- Ông Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

- Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

- Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

- Ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.

- Ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Ông Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

- Ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

- Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

- Ông Trần Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

- Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

- Ông Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân.

- Ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

- Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Ông Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Ông Ngô Tuấn Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp lý, Bộ Tư pháp.

- Ông Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Ông Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

- Ông Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Ông Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Ông Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng Tiểu ban Kinh tế Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Trần Vi Dân, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Ông Lại Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có chức năng giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng, về những chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.