Ứng phó căng thẳng ở Trung Đông, Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu

Chiều 9/3, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI.

Quốc hội xem xét tổ chức bộ máy, nhân sự

Trước đó, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc sáng 6/4, dự kiến bế mạc ngày 25/4 và chia thành 2 đợt.

Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, trong đó Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy và kế hoạch phát triển 5 năm của nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp này Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng, thay vì chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự như trước đây.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục nỗ lực cao, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, tạo khí thế và quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương, tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn và bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo kế hoạch, ngày 23/3 sẽ công bố kết quả bầu cử. Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp để xem xét, quyết định về công tác nhân sự. Vì vậy, ngay khi có kết luận của cấp có thẩm quyền về nhân sự, các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật mà Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội, chậm nhất là ngày 12/3.

“Chỉ những nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng mới đưa vào chương trình kỳ họp thứ nhất. Trường hợp chưa bảo đảm thời hạn hoặc nội dung chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 tới”, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Riêng với những nội dung thật sự cấp bách, cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan cần khẩn trương triển khai để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Một số người dân lo ngại nên đã mua xăng dầu để dự trữ

Chia sẻ với Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, nhất là giá xăng dầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết Thủ tướng khẩn trương làm việc với lãnh đạo một số quốc gia để trao đổi, tìm giải pháp chia sẻ nguồn cung năng lượng, bảo đảm ổn định cho đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Chủ tịch Quốc hội, qua thông tin báo chí những ngày gần đây, một số người dân lo ngại nên đã mua xăng dầu để dự trữ. Việc tích trữ xăng dầu nếu không được quản lý tốt có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến cháy nổ tại hộ gia đình hoặc khu dân cư. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội, Quốc hội và Chính phủ cũng luôn hỗ trợ, góp ý cho nhau; Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, xác đáng. Nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm này có thể khẳng định Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ thực tế, Thủ tướng cho biết thời gian qua, Thường trực Chính phủ đã dành thời gian liên tục họp giải quyết các vấn đề vướng mắc.

Thủ tướng cho biết tại kỳ họp thứ nhất, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 32 hồ sơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Trao đổi về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng cũng đề nghị cập nhật thêm tình hình mới vào báo cáo kinh tế - xã hội năm 2026, do bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau những căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô.

Cho biết Chính phủ đang họp và chỉ đạo liên tục để ứng phó với tình hình, Thủ tướng thông tin Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức chung, Thủ tướng nhấn mạnh công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội càng phải chặt chẽ hơn, trên tinh thần “Đảng lãnh đạo, Chính phủ quản lý điều hành, Quốc hội đồng hành, Nhân dân ủng hộ và bạn bè quốc tế hỗ trợ”.