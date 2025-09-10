Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công với Trung tá công an hy sinh

Ngày 10/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, Trung tá công an).

Theo quyết định, liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh hy sinh ngày 8/9 trong trường hợp trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (Ảnh: Minh Nguyễn).

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tới thân nhân Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Trước đó ngày 9/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc lên Trung tá đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao 150 triệu đồng cho gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh, trích từ kinh phí Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an và Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh Đắk Lắk.