Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công với Trung tá công an hy sinh
(Dân trí) - Sau khi anh dũng hy sinh, Trung tá Nguyễn Đông Cánh được Chủ tịch nước Truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công.
Ngày 10/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, Trung tá công an).
Theo quyết định, liệt sỹ Nguyễn Đông Cánh hy sinh ngày 8/9 trong trường hợp trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm.
Cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tới thân nhân Trung tá Nguyễn Đông Cánh.
Trước đó ngày 9/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc lên Trung tá đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.
Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao 150 triệu đồng cho gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh, trích từ kinh phí Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an và Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, trong đó có Trung tá Nguyễn Đông Cánh trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) về trụ sở làm việc.
Đối tượng Ty được xác định có hành vi cố ý gây thương tích cho chị dâu của mình.
Quá trình truy đuổi đối tượng, Trung tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ty để điều tra về tội Giết người.
Trung tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh để lại người vợ 26 tuổi đang mang thai gần ngày sinh và con trai nhỏ 3 tuổi.