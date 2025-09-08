Vụ Thiếu tá công an bị đâm tử vong: Nghi can cầm dao cố thủ trong nhà

Chiều 8/9, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Ty được xác định là đối tượng đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc tử vong.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty cầm dao cố thủ trong nhà và cơ quan chức năng phải bắn đạn cao su để khống chế, bắt giữ (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng cùng ngày, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc.

Lý do, vào tối 7/9, Ty đã có hành vi cố ý gây thương tích với bà K. (36 tuổi, chị dâu của Ty).

Khoảng 10h30, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Ty tẩu thoát về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Quá trình truy đuổi đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty bị bắt giữ (Ảnh: Minh Minh).

Sau khi gây án, Ty chạy về nhà riêng cầm dao cố thủ trong phòng tắm và lực lượng chức năng phải bắn đạn cao su, xông vào vây bắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.