Thiếu tá công an bị đâm tử vong: Lần cuối cùng đưa con trai đi học

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) để điều tra về tội Giết người.

Ty là đối tượng đã dùng hung khí sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi), cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Bị can Nguyễn Văn Ty (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục, đề nghị công nhận liệt sĩ và truy thăng cấp bậc hàm đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh để lại người vợ đang mang thai gần ngày sinh nở cùng con trai 3 tuổi.

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc, hay tin Thiếu tá Cánh hy sinh, cán bộ chiến sĩ, người dân trên địa bàn xã đều thương tiếc, xót xa.

Vào sáng 8/9, Thiếu tá Cánh chở con trai đến trường học rồi đến đơn vị làm việc, đến trưa cùng ngày thì hy sinh. Buổi sáng hôm đó là ngày cuối cùng con trai Thiếu tá Cánh được bố chở tới trường.

Tang lễ của Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Ảnh: Minh Nguyễn).

Như Dân trí thông tin, sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trực tiếp xuống địa bàn để mời đối tượng Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc. Đối tượng Ty được xác định có hành vi cố ý gây thương tích cho chị dâu của mình.

Thấy tổ công tác đến gần khu vực nhà, Ty liền bỏ chạy vào rừng keo và bị lực lượng công an truy bắt.

Quá trình truy bắt đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao Thái Lan chống trả, đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Ty chạy về nhà riêng cầm dao cố thủ trong phòng tắm và lực lượng chức năng phải bắn đạn cao su, xông vào vây bắt.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.