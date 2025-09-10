Trung tá công an bị đâm tử vong: Cuộc chiến đầy cam go trong thời bình

Ngày 10/9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, có văn bản gửi công an các đơn vị, xã phường về tấm gương anh dũng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, người đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Tám cho rằng, hòa bình không phải là điểm dừng cho sứ mệnh của người lính mà là khởi đầu cho những trách nhiệm mới, âm thầm nhưng đầy cam go, thử thách. Khi tiếng bom, đạn đã lùi vào quá khứ, người lính vẫn tiếp tục cuộc chiến khác, một cuộc chiến không kém phần khắc nghiệt.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (bên trái), động viên, chia buồn với gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh (Ảnh: Minh Nguyễn).

Người lính phải đối mặt với những nhiệm vụ tưởng chừng bình thường như huấn luyện, diễn tập, cứu hộ cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm... nhưng tất cả đều tiềm ẩn nguy hiểm, thậm chí là chia ly, mất mát, đau thương.

"Với người lính, hòa bình không phải là sự nghỉ ngơi mà là lời nhắc nhở về sứ mệnh bảo vệ đất nước, bảo vệ từng nhịp sống bình yên.

Khi đất nước không còn tiếng súng, không còn khói lửa của chiến tranh, sứ mệnh của người lính cũng chẳng nhẹ nhàng hơn. Những chiến sĩ vẫn đang ngày đêm âm thầm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân", Thiếu tướng Tám chia sẻ đầy cảm xúc.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trước hành động dũng cảm, xả thân quên mình trong chiến đấu với tội phạm của Trung tá Nguyễn Đông Cánh, ngày 9/9, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công và Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc lên Trung tá đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

Đồng thời, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao 150 triệu đồng đối với gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh, trích từ kinh phí Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an và Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Trung tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh mang theo nhiều ước mơ, hoài bão tuổi trẻ, quyết tâm giữ trọn lời thề “nguyện hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân”, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và được tặng Bằng Tổ quốc ghi công (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh phải nêu cao tinh thần cống hiến, chiến đấu, xây dựng ý chí, bản lĩnh vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ; dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được khoan nhượng với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.