Nam sinh lái xe lạng lách, tông trúng một phụ nữ dừng xe ven đường

Ngày 22/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đang xác minh đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một nam sinh điều khiển xe đạp điện, phía sau chở một nam sinh khác cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm, xe đạp điện không gắn biển số, lái xe có hành vi lạng lách, đánh võng và gây tai nạn giao thông.

Hình ảnh nam sinh lạng lách trên đường lấn làn, tông trúng một phụ nữ đang dừng xe ven đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh từ clip cho thấy, nam sinh điều khiển xe đạp điện liên tục lạng lách đánh võng trên đường. Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn lấn hẳn sang làn đường bên cạnh, sau đó tông trúng một phụ nữ đi chiều ngược lại, mặc dù trước đó người phụ nữ đã dừng hẳn xe để tránh 2 nam sinh nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra tại đường Yên Nội, xã Hưng Đạo, TP Hà Nội.

"Chúng tôi đề nghị người dân, ai biết thông tin liên quan đến vụ việc (thời gian, địa điểm, người bị nạn, người điều khiển phương tiện), vui lòng cung cấp để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Liên quan tới sự việc, sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an xã Hưng Đạo, TP Hà Nội cho biết, sau khi nắm được sự việc, đơn vị này đã vào cuộc xác minh, đồng thời đã mời 2 nam sinh cùng phụ huynh của 2 học sinh này lên để làm việc.

Theo vị đại diện, qua xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 17/3 tại đường Yên Nội của xã. Hai nam sinh trong vụ việc học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn. Qua làm việc, các trường hợp vi phạm đã được lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo quy định của pháp luật.