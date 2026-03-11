TPHCM sẵn sàng phương án sơ cấp cứu trong suốt thời gian bầu cử

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa ban hành kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử. Thành phố đã xây dựng các kịch bản, phương án chi tiết nhằm chủ động nguồn lực khi xảy ra sự cố, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hàng loạt trong suốt thời gian tổ chức bầu cử.

Trong đó, Sở Y tế là cơ quan đầu mối xây dựng, triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho đại biểu, nhân dân, lực lượng bầu cử. Sở cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với địa phương đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Cử tri tại TPHCM tra cứu thông tin ứng viên trước kỳ bầu cử (Ảnh: Q.Huy).

Các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, các cơ sở y tế trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thiết bị y tế, thuốc, phương án cấp cứu tại chỗ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong trường hợp phát hiện số lượng lớn ca nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, B, trạm y tế xã, phường, đặc khu phân công người trực, thường xuyên cập nhật ca bệnh.

Các ca bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc nhóm B phải được đội trực y tế điều tra, xử lý trong vòng 24 giờ. Sau đó, đội trực y tế, trạm y tế cần báo cáo phòng văn hóa - xã hội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM về kết quả điều tra, nhận định, xử lý và theo dõi sức khỏe của người tiếp xúc gần (nếu có).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chịu trách nhiệm cung cấp các biểu mẫu báo cáo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai.

Trường hợp phát hiện người có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đội trực y tế tại địa phương cần xác minh, hướng dẫn bệnh nhân, người sinh sống chung đeo khẩu trang. Các đơn vị đánh giá tình trạng bệnh nhân, hỗ trợ vận chuyển cấp cứu.

Nếu chưa cần hỗ trợ cấp cứu, các lực lượng điều tra nhanh (nghề nghiệp, bệnh sử, dịch tễ, lịch sử đi lại, tiền sử bệnh tật, thói quen). Nhân viên y tế xã, phường, đặc khu tư vấn người bệnh đến bệnh viện hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được khám, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Sau đó, đội trực y tế, trạm y tế cần báo cáo phòng văn hóa - xã hội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM về kết quả điều tra, nhận định, xử lý và cập nhật kết quả chẩn đoán từ cơ sở khám, chữa bệnh.