Thùng phiếu tại kỳ bầu cử sớm ở TPHCM đã được niêm phong chờ ngày kiểm

Ngày 11/3, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp thứ 8 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Buổi làm việc nhằm rà soát, đánh giá các công tác chuẩn bị của thành phố trước ngày bầu cử.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã chỉ đạo, đôn đốc rà soát, cập nhật, lập danh sách cử tri và chuẩn hóa dữ liệu dân cư để in thẻ cử tri. Điểm mới của kỳ bầu cử này là các địa phương triển khai phần mềm quản lý cử tri, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh VNeID.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp của Ủy ban Bầu cử thành phố (Ảnh: Hoàng Quy).

Đến nay, TPHCM đã in hơn 9,6 triệu thẻ cử tri, bàn giao cho Ủy ban bầu cử cấp xã. Trong đó, hơn 91% cử tri đã nhận thẻ bầu cử.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM thông tin, thành phố đã kiện toàn 13 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 40 Ban bầu cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Các đơn vị bầu cử đã tổ chức 2.800 hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong đó có 100 cuộc tiếp xúc cử tri người ứng cử đại biểu Quốc hội; 137 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; 2.599 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các cấp xã đã tổ chức 3.906 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với hơn 152.825 lượt người tham dự.

Thời gian qua, TPHCM đã tổ chức thành công kỳ bầu cử sớm đối với 4 khu vực. Các điểm bầu cử sớm đã nhận được 4.406 lá phiếu từ cử tri (đạt tỷ lệ gần 96%).

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, tổ bầu cử đã niêm phong thùng phiếu và quản lý theo quy định. Các phiếu bầu trong kỳ bầu cử sớm sẽ được tháo niêm phong và kiểm phiếu sau khi kết thúc ngày bầu cử (15/3).

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hoàng Quy).

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đề nghị các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện lớn của TPHCM sau hợp nhất, công tác chuẩn bị phải chu đáo, đảm bảo thành công, đảm bảo quyền lợi của cử tri và nhân dân.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị; cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.