Thêm cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn hoãn thông xe

Tối 12/2, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết đơn vị đã thông báo tạm dừng việc thông xe toàn tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Gia Lai) và 20km đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Đắk Lắk).

Theo kế hoạch, dự kiến vào lúc 22h cùng ngày, 2 tuyến cao tốc nêu trên dự kiến được thông xe.

Cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn được thông báo sẽ tạm dừng thông xe (Ảnh: Doãn Công).

Tuy nhiên, trưa 12/2, lượng phương tiện né các trạm, chốt trên quốc lộ 1A để di chuyển lên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tăng đột biến. Điều này khiến phương tiện ùn ứ, nối đuôi nhau kéo dài nhiều giờ trên tuyến.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý dự án 85 đang ra thông báo tạm dừng thông xe cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn - Chính Thạnh để đánh giá lại khả năng gia tăng đột biến của lưu lượng phương tiện trên tuyến.

"Đơn vị sẽ xây dựng lại phương án tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm người dân lưu thông thuận tiện, tránh tái diễn tình trạng ùn tắc như cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn", đại diện Ban Quản lý dự án 85 thông tin.

Tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70km qua tỉnh Gia Lai. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài gần 62km (không bao gồm 5,1km qua hầm Cù Mông), đi qua 2 tỉnh Gia Lai (gần 20km) và Đắk Lắk (hơn 42km).

Các tuyến cao tốc nêu trên có quy mô 4 làn xe, tốc độ tối đa 90km/h, chưa bố trí làn dừng khẩn cấp, đã có các điểm dừng kỹ thuật dọc tuyến.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa từ 50km/h và được quy định trên báo hiệu đường bộ; tốc độ các tuyến nối theo quy định của báo hiệu đường bộ lắp đặt trên tuyến.

Chiều cùng ngày, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa cho phép khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Xe lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam sau khi đi hết tuyến, theo đường dẫn ra quốc lộ 1A để di chuyển tiếp vào phía Nam.

Trước đó, theo kế hoạch, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến được đưa vào vận hành, khai thác tuyến chính từ 11h ngày 12/2. Sáng cùng ngày, nhiều nhân viên vận hành cao tốc đã chờ sẵn tại điểm đấu nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để sẵn sàng làm việc khi có lệnh đưa tuyến đường này vào khai thác.

Tuy nhiên, đến 16h ngày 12/2, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa cho phép khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.