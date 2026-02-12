Lý do hầm Đèo Cả liên tục ùn tắc ngày cận Tết

Chiều 12/2, đại diện Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến 14h cùng ngày, giao thông qua hầm Đèo Cả (giáp ranh giữa tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk) đã trở lại thông suốt.

Trước đó, trong khung giờ từ 6h đến 10h cùng ngày, khu vực này xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển nhích từng chút một.

Ô tô nối đuôi, nhích từng chút một qua hầm Đèo Cả (Ảnh: Lê Xuân).

Theo đại diện Trạm CSGT Ninh Hòa, nguyên nhân hầm Đèo Cả thường xuyên ùn ứ là do lượng xe từ phía Nam dồn về cùng thời điểm quá lớn. Bên cạnh đó, khu vực phía Bắc hầm (địa phận tỉnh Đắk Lắk) đang thi công nút giao kết nối vào cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, khiến các phương tiện phải lưu thông lần lượt từng xe, làm gia tăng tình trạng ách tắc.

Ngoài ra, vào sáng cùng ngày còn xảy ra một vụ cháy xe khách, góp phần làm giao thông qua khu vực này thêm phức tạp.

“Ba yếu tố xảy ra cùng lúc khiến giao thông qua hầm Đèo Cả liên tục bị ùn ứ”, đại diện Trạm CSGT Ninh Hòa thông tin.

Ô tô ùn ứ ở đầu tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Ảnh: Lê Xuân).

Cũng liên quan đến tình hình giao thông qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Nam - Bắc hiện tăng gấp đôi so với ngày thường.

Để hạn chế nguy cơ quá tải tại đoạn cuối cao tốc Vân Phong - Nha Trang, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng phương án điều tiết từ xa.

Khi mật độ phương tiện tăng cao, CSGT sẽ hướng dẫn xe rời cao tốc, di chuyển xuống quốc lộ 1 tại các nút giao với quốc lộ 26, quốc lộ 27C… nhằm giảm áp lực và bảo đảm giao thông thông suốt.