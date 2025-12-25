Công bố thanh tra tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

Cuộc thanh tra có thời hạn thực hiện trong 60 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định. Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/11 năm nay.

Ông Bùi Hồng Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII - Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn thanh tra. Tổ giám sát đoàn thanh tra do ông Phạm Mạnh Huy làm tổ trưởng.

Cục trưởng Cục VII Hoàng Hưng nhấn mạnh mục đích chính của cuộc thanh tra là phát hiện những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý để kiến nghị giải pháp khắc phục, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Cục VII phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: Thanh tra).

Ông Hưng chỉ đạo đoàn thanh tra phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, thực hiện nhiệm vụ công khai, khách quan, chính xác; đặc biệt lưu ý không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Trong bối cảnh cuối năm bận rộn, Cục trưởng Hoàng Hưng đề nghị đơn vị được thanh tra cử đầu mối phối hợp chặt chẽ để cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời cho đoàn thanh tra.

Đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cam kết chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ tài liệu từ giai đoạn năm 2020 đến nay để cung cấp cho đoàn. Đơn vị này đã bố trí nguồn lực cũng như sắp xếp nơi làm việc tập trung để tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu hồ sơ, đảm bảo cuộc thanh tra diễn ra thông suốt.

Trong khi đó, đại diện Bộ Xây dựng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, tiếp nhận các kết luận sau thanh tra để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng trách nhiệm quản lý nhà nước.