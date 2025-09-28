Thanh Hóa dựng lều, sơ tán hàng trăm người trước giờ bão Bualoi đổ bộ
(Dân trí) - Để đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa, đã dựng 21 lều dã chiến làm nơi ở tạm cho người dân sơ tán, trước thời điểm bão Bualoi đổ bộ.
Sáng 28/9, lãnh đạo UBND xã Yên Nhân, cho biết trước ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10), lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương vận động, tổ chức sơ tán các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.
Theo vị lãnh đạo xã Yên Nhân, cả 6 thôn trên địa bàn, gồm: Na Nghịu, Khong, Lửa, Mị, Mỏ và Chiềng đều nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ dựng 21 lều dã chiến, đồng thời sử dụng các nhà văn hóa thôn làm nơi tránh trú tạm thời trong thời điểm bão đổ bộ.
“Tính đến sáng 28/9, đã có 112 hộ được sơ tán đến nơi an toàn. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát, nếu phát hiện hộ nào có nguy cơ sẽ tiếp tục tổ chức sơ tán”, lãnh đạo xã Yên Nhân nói.
Trước đó, ngày 27/9, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 10.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với bão; đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.
Các địa phương cần chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão, nước dâng, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt... đến nơi an toàn; đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán; tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét.
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các xã, phường ven biển khẩn trương sơ tán dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền, theo phương án sơ tán đã được xây dựng và phê duyệt; hoàn thành trước 15h ngày 28/9.
Các xã thuộc khu vực miền núi khẩn trương sơ tán người dân khỏi các điểm nguy hiểm, xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; hoàn thành trước 17h cùng ngày.
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, ngày 26/8, một trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Yên Nhân. Theo thống kê, thiên tai khiến 22 căn nhà của người dân tại địa phương này bị đổ sập hoàn toàn và 104 căn khác bị hư hại.
Cơ quan khí tượng dự báo khoảng 16h, tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16 trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị. Dự báo khoảng 22h ngày 28/9 đến 1h ngày 29/9, tâm bão đi vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị.
Theo dự báo, từ trưa 28/9, gió trên đất liền Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9, thời gian lưu bão trên đất liền 6-8 giờ.
Nhận định chi tiết các khu vực, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết khu vực ven biển phía Nam Quảng Trị, có gió mạnh cấp 6-7, thời gian gió mạnh từ trưa nay đến tối nay; khu vực phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão (phần giáp ranh với đèo Ngang), gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, thời gian gió mạnh kéo dài từ 17h đến 23h.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10-12 (thời gian gió mạnh kéo dài từ 19h đến 23h), các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20h ngày 28/9 đến 2h ngày 29/9.
Tại tỉnh Thanh Hóa, từ chiều nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía Nam Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13 (thời gian gió mạnh từ 19h đến 23h).