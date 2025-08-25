Thái Nguyên: Đâm em dâu bằng kiếm rồi cố thủ trong nhà dọa tự sát

Ngày 25/8, Bộ Công an cho biết Công an phường Phan Đình Phùng đang phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, tối 23/8, Công an phường Phan Đình Phùng nhận tin báo từ người dân tổ 29 về một đối tượng dùng kiếm đâm vào bụng em dâu, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.

Khi tới hiện trường, cảnh sát nhận thấy nghi phạm có biểu hiện không tỉnh táo, dùng kiếm đe dọa, ngăn lực lượng công an tiếp cận, dọa tự sát và tự gây thương tích bằng dao lam.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thăm hỏi, động viên cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng bị thương khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Bộ Công an).

Sau một thời gian vận động, thuyết phục, đối tượng bỏ vũ khí hợp tác. Tận dụng khi đối tượng sơ hở, tổ công tác Công an phường Phan Đình Phùng ập vào tước vũ khí, khống chế thành công đối tượng.

Quá trình khống chế, một cán bộ công an bị đối tượng dùng dao lam tấn công, gây thương tích ở cằm, phải khâu 21 mũi.

Ngày 25/8, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ công an bị thương, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ông yêu cầu công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm các quy định trong công tác, nêu gương tinh thần dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện tốt chính sách và đảm bảo chế độ cho cán bộ, để sớm bình phục sức khỏe trở lại công tác.