Tây Ninh tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho người dân từ khoai mì

Ngày 27/1, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch phát triển ngành khoai mì (sắn) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nhằm tăng giá trị sản xuất, củng cố liên kết chuỗi, cải thiện thu nhập khu vực nông thôn và bảo vệ môi trường.

Theo định hướng, đến năm 2030, tỉnh đạt tổng sản lượng khoai mì khoảng 2-2,2 triệu tấn, hàm lượng tinh bột bình quân trên 27%. Tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất đạt trên 80%, diện tích sử dụng giống được công bố lưu hành chiếm 75-90%.

Tây Ninh có diện tích trồng khoai mì lớn nhất cả nước (Ảnh: Bảo Trân).

Sản lượng phục vụ chế biến sâu dự kiến chiếm khoảng 92% tổng khối lượng thu hoạch. Ngành khoai mì sẽ từng bước hình thành mô hình canh tác tuần hoàn, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh định hướng phát triển ngành theo hướng bền vững, hiện đại. Tỷ lệ cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ dự kiến vượt 90%, sản lượng dành cho chế biến sâu đạt trên 95%, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho người dân.

Về quy mô sản xuất, diện tích trồng khoai mì được ổn định ở mức 55.000-60.000ha, năng suất bình quân khoảng 36 tấn/ha. Hoạt động canh tác sẽ tổ chức theo vùng tập trung, quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa và quy trình canh tác bền vững.

Ở khâu chế biến, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và tận dụng phụ phẩm. Tổng công suất chế biến toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 4,0-4,5 triệu tấn củ mỗi năm, bao gồm nguồn nguyên liệu trong tỉnh, ngoài địa bàn và nhập khẩu.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai kế hoạch, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Tây Ninh khai thác hiệu quả tiềm năng cây khoai mì, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế nông thôn.