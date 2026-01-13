Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10-10,5% trong năm 2026

Ngày 13/1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh 2026 (Ảnh: K.Đ.).

Theo ông Hẳn, dù tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, vị thế và uy tín quốc gia được nâng cao, song Tây Ninh vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Nền kinh tế có độ mở lớn, chịu tác động mạnh từ các yếu tố bất lợi bên ngoài, trong khi những hạn chế nội tại chậm được khắc phục. Các vấn đề xã hội, môi trường như già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục gây áp lực lớn lên công tác điều hành.

Trong tỉnh, ngành nông nghiệp được dự báo tiếp tục gặp khó do thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán, xâm nhập mặn; tiêu thụ nông sản còn khó khăn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn rủi ro.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, nhu cầu vốn đầu tư lớn nhưng khả năng huy động nguồn lực còn khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, khoa học công nghệ chưa trở thành động lực tăng trưởng rõ nét. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp vẫn chịu tác động từ sức mua và thị trường.

Trước bối cảnh trên, tỉnh Tây Ninh xác định mục tiêu phát huy tối đa lợi thế địa kinh tế mới, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng; tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, trục động lực, tạo không gian phát triển mới, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: K.Đ.).

Năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10-10,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 5.249 USD (tương đương 131,6 triệu đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 69,2 triệu đồng. Quy mô kinh tế số chiếm khoảng 12% GRDP.

Cơ cấu kinh tế dự kiến gồm: khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 16,11%; công nghiệp - xây dựng 51,24%; thương mại - dịch vụ 27,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,9%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2026 phấn đấu đạt 54.956 tỷ đồng; năng suất lao động xã hội tăng 8,53%; tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện so với GRDP đạt 34,19%.

Trong lĩnh vực xã hội, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 84%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95,7%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,8%; giảm 20% số hộ nghèo so với đầu năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân.