Tây Ninh lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Ngày 17/1, theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, Hội đồng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, trên cơ sở tích hợp quy hoạch của hai tỉnh Long An và Tây Ninh (cũ), đơn vị tư vấn đã xây dựng dự thảo quy hoạch, định hình không gian phát triển mới của tỉnh Tây Ninh theo cấu trúc “3 trung tâm, 3 vùng kinh tế - xã hội, 6 hành lang, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới”.

Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây trên tuyến Vành đai TP Tân An ở phường Long An (Ảnh: An Huy).

Trong đó, mô hình 3 trung tâm, gồm một khu vực trung tâm hành chính - chính trị và hai cực chức năng. Khu vực trung tâm hành chính - chính trị (khi được xác định) dự kiến đóng vai trò nền tảng hình thành đô thị trung tâm mới, gắn kết hữu cơ với chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ cấp vùng.

Hai cực chức năng còn lại được định hướng phát triển rõ rệt. Cụ thể, cực thứ nhất hình thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp, tập trung các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, đô thị thông minh và logistics xanh. Cực thứ hai được định hướng trở thành trung tâm văn hóa - du lịch, thúc đẩy du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và kinh tế biên mậu.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, cấu trúc 3 trung tâm kết hợp với 3 vùng kinh tế - xã hội (Đông, Tây, Bắc) và hệ thống hành lang kinh tế sẽ giúp tỉnh tối ưu hóa không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng mới, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khu vực phường Long An, nơi đặt trung tâm hành chính Tây Ninh sau sáp nhập (Ảnh: An Huy).

Hiện nay, UBND tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, địa phương lân cận và cộng đồng dân cư nhằm bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện cho bản quy hoạch quan trọng này.

Trong khi đó, trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập vẫn đặt tại phường Long An (TP Tân An cũ) theo quyết định của Bộ Chính trị khi hợp nhất hai tỉnh Tây Ninh và Long An.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc chuyển trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Tây Ninh từ Tân An về Đức Hòa, một vị trong Hội đồng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh khẳng định thông tin này không chính xác.