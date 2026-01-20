Tây Ninh trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

Ngày 20/1, UBND tỉnh Tây Ninh vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đến năm 2050.

Theo tờ trình, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát được quy hoạch trên diện tích khoảng 34.890ha, thuộc một phần địa giới hành chính các xã Tân Lập và Tân Biên. Khu vực này có phía Bắc và Tây giáp Campuchia; phía Đông giáp xã Tân Đông và phần còn lại của xã Tân Lập; phía Nam giáp các xã Phước Vinh, Thạnh Bình và phần còn lại của xã Tân Biên.

Khu vực cửa khẩu Xa Mát ở Tây Ninh (Ảnh: D.T.).

Thời hạn lập quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn, gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh Tây Ninh.

Về quan điểm, quy hoạch nhằm bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; đồng thời gắn phát triển khu kinh tế cửa khẩu với bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, kết hợp chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tây Ninh; phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo lập không gian kinh tế có hạ tầng đồng bộ, là điểm kết nối, trung chuyển giữa vùng Đông Nam Bộ với Campuchia.

Quy hoạch cũng hướng tới nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới, bảo vệ tài nguyên môi trường, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Đường dẫn lên cửa khẩu Xa Mát ở Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Theo định hướng, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát có tính chất là khu kinh tế cửa khẩu tổng hợp, phát triển các chức năng công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ - du lịch và nông, lâm nghiệp; đồng thời là đầu mối giao thương quốc tế quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia.

Khu vực này cũng giữ vai trò bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và hệ sinh thái rừng, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái.

Dự báo dân số Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát đến năm 2035 khoảng 24.000-27.000 người và đến năm 2050 khoảng 35.000-45.000 người.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, nội dung quy hoạch sẽ tập trung đánh giá đầy đủ điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, dân cư, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và quá trình thực hiện quy hoạch chung đã được phê duyệt trước đây.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định mô hình, cấu trúc phát triển không gian, định hướng sử dụng đất, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.

Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch do ngân sách địa phương bảo đảm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ khi có đầy đủ cơ sở pháp lý.