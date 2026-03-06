Tàu hàng va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy bị thương ở Đồng Nai

Theo báo cáo ban đầu, lúc 10h17 ngày 6/3, tàu chở hàng số hiệu NP8437 đi từ hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh (phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Tàu hàng va chạm vào cầu Ghềnh (Ảnh: Phước Tuần).

Vụ va chạm khiến 6 xe máy người dân đang đi trên cầu (phần cầu đường bộ) bị ngã vào lan can cầu khiến nhiều người dân bị thương. Đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị cong, hư hỏng.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên - Dĩ An và 2 đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra.

Bà Lê Thị Ngọc Hương (ngụ phường Trấn Biên, Đồng Nai) cho biết khi đang chạy xe máy qua cầu từ phường Biên Hòa sang phường Trấn Biên, đến nhịp cầu thứ ba thì bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn rồi ngã xuống đường.

“Tôi va vào lan can cầu, nhìn xuống sông thì thấy một sà lan vừa va vào cầu. Sau đó người dân hỗ trợ đưa tôi vào bờ và chở đi bệnh viện”, bà Hương kể.

Nhiều người dân chạy xe máy bị ngã, có người bị thương (Ảnh: Phước Tuần).

Cầu Ghềnh là cầu đường sắt và xe máy nối từ cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) sang phường Biên Hòa. Cách đây 10 năm, ngày 20/3/2016, cầu Ghềnh bị sà lan đâm sập khiến nhiều người và xe máy rơi xuống sông. Sau đó, ngành đường sắt đã làm mới cầu Ghềnh như hiện nay.