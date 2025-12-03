Hàng trăm lưới thép rơi từ xe đầu kéo làm 2 người bị thương ở Đồng Nai

Trưa 3/12, khi đang ôm cua tại vòng xoay cầu Thủ Biên (từ TPHCM - khu vực Bình Dương cũ sang Đồng Nai) để rẽ vào đường ĐT.786, xe đầu kéo chở hàng trăm tấm lưới thép công trình bất ngờ bị đứt dây chằng néo. Hàng trăm lưới thép đổ xuống mặt đường, đè trúng ít nhất 2 người đi xe máy, khiến họ bị thương nặng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, Công an xã Tân An và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa người bị thương đến Bệnh viện và phân luồng giao thông.

Vụ tai nạn khiến cầu Thủ Biên và 2 tuyến đường kết nối phía TPHCM và Đồng Nai ùn tắc.

Cầu Thủ Biên bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TPHCM (Bình Dương cũ) và Đồng Nai. Cầu có chiều dài 511m, được chia thành 9 nhịp, trong đó có 3 nhịp chính dài 270m. Chiều rộng của cầu là 17m, bao gồm bốn làn xe. Đây là tuyến đường huyết mạch lưu thông từ các tỉnh Tây Nguyên về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.