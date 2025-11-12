Tàu cổ trên biển Hội An có thuộc tài sản chìm đắm gây nguy hiểm?

Ngày 11/11, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc tàu gỗ nghi là tàu cổ, phát lộ trên bãi biển phường Hội An Tây (tỉnh Quảng Nam cũ nay là thành phố Đà Nẵng).

Theo Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, phần thân tàu gỗ được phát hiện dài 15-16m, cấu tạo bằng gỗ, bị vùi lấp một phần dưới cát.

Con tàu chìm trong nước khi thủy triều dâng cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Tàu không nằm trong vùng nước cảng biển hay tuyến đường thủy nội địa nên không gây cản trở giao thông, không đe dọa tính mạng, sức khỏe con người và không ảnh hưởng đến môi trường.

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng xác định con tàu không thuộc nhóm tài sản chìm đắm gây nguy hiểm nên Cảng vụ không có thẩm quyền xử lý. Hiện khu vực phát hiện tàu được chính quyền địa phương khoanh vùng và Cảng vụ sẽ phối hợp hỗ trợ khi cần thiết.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, con tàu gỗ này được phát hiện lần đầu ngày 26/12/2023 và sau đó đã bị cát vùi lấp.

Đến ngày 8/11, do mưa lũ, sóng đánh gây sạt lở bờ biển đã làm xuất lộ lại con tàu.

Lần xuất lộ này, con tàu đã có diện mạo rõ ràng hơn, kích thước tàu khá lớn, nhiều cấu kiện làm từ gỗ nguyên khối, trọng lượng nặng.

Tuy nhiên, bờ biển nơi phát hiện xác tàu bị sạt lở, gia tăng nguy cơ tác động xấu đến hiện trạng tàu khi hiện vật liên tục bị vùi lấp và phát lộ theo mực nước thủy triều.

Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An đã đề xuất khai quật khẩn cấp con tàu và di dời toàn bộ hiện vật về khuôn viên Bảo tàng Hội An để bảo quản lâu dài.

Lực lượng chức năng khoanh vùng bảo vệ con tàu (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh việc đưa con tàu ở Hội An lên không chỉ là khai quật mà cả trục vớt, công việc rất phức tạp, phải tính toán mọi phương án. Đặc biệt phải có ý kiến, đánh giá từ các cơ quan chuyên môn trước khi làm.

Ông Vỹ chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An tính toán kỹ các phương án và dự toán kinh phí rõ ràng. Sở sẽ báo cáo lên cấp trên để xin hướng dẫn, cập nhật các thủ tục theo hướng khai quật khẩn cấp con tàu cổ này.

Trước mắt ông Vỹ yêu cầu địa phương cần bảo vệ hiện trường, tránh sự xâm nhập từ sóng biển hay người dân làm ảnh hưởng hiện vật.

Các chuyên gia từng nghiên cứu cho rằng con tàu gỗ này có cấu trúc kết hợp giữa kỹ thuật đóng tàu truyền thống Đông Nam Á và Trung Quốc, nhiều khả năng có niên đại từ cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.