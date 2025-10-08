Tặng Bằng khen 3 người hùng cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 8/10, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn do bão Bualoi (bão số 10).

Các trường hợp được khen thưởng, gồm: Trung tá Trần Văn Hiệu (cán bộ Công an xã Cửa Việt), ông Nguyễn Ngọc Thuận (trú tại khu phố 7) và ông Võ Văn Dũng (trú tại khu phố 6), đều thuộc xã Cửa Việt.

Trung tá Trần Văn Hiệu và 2 người dân đã dũng cảm cứu thuyền viên gặp nạn trên biển (Ảnh: Công an xã Cửa Việt).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 28/9, các tàu cá BV-4670TS và BV-0042TS trên đường vào tránh bão không may gặp nạn ngoài khơi biển Cửa Việt, cách bờ khoảng 1,5km. Trong đó, một tàu bị sóng đánh chìm, tàu còn lại chết máy, hư hỏng nặng.

Giữa lúc cấp bách, anh Nguyễn Ngọc Thuận với sự hỗ trợ của Trung tá Trần Văn Hiệu và ông Võ Văn Dũng đã dùng ghe vượt sóng dữ, tiếp cận tàu cá gặp nạn để ứng cứu các thuyền viên.

Trung tá Trần Văn Hiệu cùng 2 người dân dùng ghe tiếp cận tàu cá gặp nạn, ứng cứu thuyền viên (Ảnh: Nhật Anh).

Nhờ sự mưu trí, dũng cảm, nhóm cứu hộ của anh Thuận đã cứu thành công 7/8 thuyền viên tàu cá BV-4670TS, thuyền viên còn lại của tàu cá này tự bơi vào bờ an toàn.

Với tàu cá BV-0042TS bị sóng đánh chìm, trên tàu có 3 ngư dân, một người bơi được vào bờ, 2 thuyền viên còn lại mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy.