Tàu cá ở Gia Lai bị tàu chở dầu nước ngoài đâm chìm, thuyền trưởng mất tích

Ngày 5/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai có báo cáo về việc một tàu cá ngư dân của tỉnh này bị đâm chìm trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BĐ-83019TS, hành nghề mành chụp, trên tàu có 11 thuyền viên do ông Nguyễn Trần Út (SN 1976, trú tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Tàu cá ngư dân ở Gia Lai gặp nạn trên biển được lực lượng chức năng hỗ trợ (Ảnh minh họa: Công Cường).

Khoảng 22h30 ngày 4/10, tàu cá nêu trên khi đang hoạt động tại vị trí cách biển Cà Ná (Khánh Hòa) 17 hải lý về hướng Đông Nam thì bị một tàu chở dầu quốc tịch nước ngoài, hành trình theo hướng Nam - Bắc, tông trúng.

Sau khi xảy ra va chạm, tàu cá BĐ-83019TS đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu BV-95869TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1989, trú tại xã Cát Tiến, Gia Lai) làm thuyền trưởng tiếp cận, cứu 10 thuyền viên, riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích.

Tàu cá BV-95869TS đang trên đường đưa 10 thuyền viên gặp nạn về cảng Cà Ná (Khánh Hòa). Trong khi đó, tàu cá BĐ-83019TS bị chìm hoàn toàn và mất kết nối giám sát hành trình lúc 22h48 ngày 4/10.

Theo cơ quan chức năng, qua trao đổi nắm thông tin, ông Nguyễn Hùng (SN 1990), thuyền trưởng tàu cá BĐ-93966TS ở gần tàu cá bị nạn, cho biết, sau khi tông tàu BĐ-83019TS, tàu chở dầu quốc tịch nước ngoài vẫn tiếp tục hành trình mà không tổ chức cứu nạn, tìm kiếm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II, IV điều động phương tiện tìm kiếm, cứu nạn phương tiện, ngư dân mất tích.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng đề xuất UBND tỉnh thông báo, trao đổi, đề nghị Cục Hàng hải (Bộ Xây dựng) chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải các tỉnh nắm thông tin liên quan tàu chở dầu quốc tịch nước ngoài đang hành trình để phối hợp giải quyết.