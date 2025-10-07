Vụ 2 tàu cá chìm trong bão: Nỗi đau mang theo trong chiếc ba lô trở về quê

Hy vọng tắt dần, người thân lập bàn thờ vọng

Đứng ở cảng Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, chị Đỗ Thị Phượng (SN 1987, trú tại TPHCM), bế con nhỏ, ánh mắt xa xăm hướng về phía biển, nơi người chồng Đặng Xuân Đức (SN 1987) vẫn “bặt vô âm tín”.

Anh Đức là một trong 5 ngư dân trên 2 tàu cá đứt neo, chìm trong bão Bualoi (bão số 10) đang mất tích. Gần 10 ngày qua, chị Phượng cứ hướng mắt ra khơi, mong ngóng tin chồng, nhưng thời gian lặng lẽ trôi trong vô vọng.

Tàu cá đứt neo chìm bị sóng đánh chìm trên biển (Ảnh: Tiến Thành).

Chị Phượng kể, vợ chồng có 4 con gái, anh Đức là trụ cột. Cách đây gần một tháng, anh cùng bạn thuyền từ TPHCM ra Quảng Trị, chuẩn bị ngư cụ, tiếp nhiên liệu để vươn khơi trên 2 con tàu mang số hiệu BV-92756TS và BV-92754TS.

Bão Bualoi ập đến, biển động dữ dội, 2 tàu phải neo lại ở khu vực cảng Gianh chờ bão tan. Nào ngờ đêm 28/9, gió mạnh khiến dây neo bị đứt, cả 2 tàu trôi ra biển rồi chìm.

Trong 13 thuyền viên trên 2 tàu cá, 4 người may mắn bơi vào bờ, 9 người mất tích. Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy 4 thi thể, 5 người vẫn chưa có tung tích.

“Nghe tin chồng gặp nạn, tôi bủn rủn hết tay chân, bế theo con nhỏ bắt xe ra Quảng Trị. Suốt thời gian lực lượng chức năng tìm kiếm, tôi không ngừng hy vọng, chỉ mong có phép màu, thế nhưng gần 10 ngày rồi vẫn chưa có thông tin gì, có lẽ anh ấy đã...”, chị Phượng khóc nghẹn.

Người thân ngư dân mất tích trên biển làm lễ theo phong tục tại khu vực cảng Gianh (Ảnh: Tiến Thành).

Từ chỗ ngóng tin từng giờ, từng phút, hy vọng dần lụi tắt với người thân các ngư dân, họ đành làm lễ lập linh vị cho các thuyền viên mất tích để đưa về quê thờ vọng.

Bên mâm lễ đơn sơ đặt ở cảng Gianh, anh Võ Ngọc Trúc (SN 1984, trú tại TPHCM), mắt đỏ hoe, tay run run cắm nén nhang đang nghi ngút khói, hướng ánh nhìn ra khơi xa. Anh Trúc là em trai của ngư dân mất tích Võ Văn Trải.

“Tôi ở đây nhiều ngày qua, thấp thỏm chờ tin, cầu mong anh trai sẽ trở về, nhưng có lẽ anh đã không còn. Chúng tôi lập linh vị cho 5 ngư dân theo phong tục, như một cách để rước linh hồn họ về nhà, thờ phụng”, anh Trúc nghẹn lời.

Chị Phượng bế con nhỏ, cầm theo linh vị của chồng lên đường về quê (Ảnh: Tiến Thành).

Sau buổi lễ bên bến cảng, chị Phượng, anh Trúc và những người thân khác lặng lẽ cầm linh vị, ngoái nhìn ra biển khấn vái lần cuối rồi cẩn thận đặt vào ba lô. Hành trình trở về quê nhà của họ lặng lẽ mà lòng nặng trĩu, mang theo cả nỗi đau khôn xiết.

Tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích

Trong nỗi đau chung, bà Nguyễn Thị Bé, chủ 2 tàu cá mang BV-92756TS và BV-93754TS gần như trắng tay sau vụ việc. Với bà Bé, nỗi đau không chỉ kinh tế kiệt quệ mà còn là gánh nặng tinh thần khi thuyền viên của mình vĩnh viễn nằm lại nơi biển khơi.

“Tài sản coi như mất hết rồi, giờ tôi chỉ cầu mong tìm được thi thể anh em thuyền viên, như một sự an ủi trước nỗi đau, mất mát của gia đình họ”, bà Bé ngậm ngùi tâm sự.

Chiều 6/10, Sở Chỉ huy tiền phương về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu và thuyền viên mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp bàn về các nội dung triển khai thời gian tới.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã có các ý kiến đề xuất, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh về công tác tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu và thuyền viên mất tích trên vùng biển của tỉnh Quảng Trị.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ với những mất mát của gia đình có thuyền viên tử nạn và mất tích, đồng thời quyết định chấm dứt hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Cảng vụ Hàng hải phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an, UBND các xã ven biển tiếp tục tổ chức tìm kiếm thuyền viên mất tích và 3 tàu bị chìm, liên quan đến 2 vụ việc xảy ra tại khu vực cảng Gianh và cảng Cửa Việt.

Anh Võ Ngọc Trúc mang theo balo đựng linh vị của anh trai, đứng lặng bên bờ biển (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h ngày 28/9, tại khu neo đậu truyền thống của ngư dân ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh (Quảng Trị), giữa mưa bão, gió giật mạnh, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị đứt dây neo, trôi ra biển.

Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu cá có 13 thuyền viên, trong đó 4 người bơi được vào bờ, 9 người khác mất tích. Sau đó, 4 nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện còn 5 thuyền viên mất tích.

Trước đó vào sáng 28/9, tại khu vực cảng Cửa Việt (Quảng Trị), tàu cá BV-0042TS cũng bị chìm trên đường vào tránh trú bão. Trên tàu có 3 ngư dân, một người bơi được vào bờ an toàn, 2 người còn lại mất tích, cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm.