Tạm đóng lối xuống cầu Bình Lợi để giảm ùn tắc cửa ngõ TPHCM

Chiều 9/9, người dân chạy xe qua cầu Bình Lợi (hướng từ trung tâm TPHCM ra ngoại ô) bất ngờ khi thấy lối rẽ phải xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng đã bị chặn bằng dải phân cách cứng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 17h, dòng xe ùn ùn qua cầu Bình Lợi. Trong cơn mưa, nhiều tài xế lúng túng chuyển hướng khi thấy lối đi làm về hàng ngày bị chặn lại.

Lực lượng chức năng dùng dải phân cách cứng chặn nhánh xuống của cầu Bình Lợi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Sở Xây dựng TPHCM cho biết, phương án phân luồng trên cầu Bình Lợi được nhà chức trách triển khai để thử nghiệm giải pháp giảm kẹt xe tại vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13.

Theo phương án này, phương tiện từ cầu Bình Lợi muốn rẽ sang quốc lộ 13 buộc phải đi thẳng qua cầu vượt vòng xoay Phạm Văn Đồng rồi quay đầu.

Vị này cho biết, khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng có nhiều giao cắt, gây ùn ứ, đặc biệt từ khi cặp cầu Bình Triệu 1 và 2 được phân luông để nâng tĩnh không.

Nhà chức trách tạm đóng lối xuống cầu Bình Lợi (làn màu đỏ) để giảm kẹt xe (Đồ họa: Ngọc Tân).

Với phương án chặn nhánh xuống của cầu Bình Lợi, nhà chức trách hướng dẫn lộ trình thay thế là đi thẳng qua cầu vượt, quay đầu tại giao lộ đường số 20 để rẽ vào quốc lộ 13.

Phương án phân luồng này dự kiến được duy trì trong sáng 10/9 để theo dõi hiệu quả. Lực lượng CSGT được tăng cường tại các vị trí để phân luồng, hướng dẫn phương tiện.

Những ngày qua, khu vực cửa ngõ phía đông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Các điểm nghẽn lớn nhất nằm tại cầu Bình Triệu 1, 2 và cầu Bình Lợi. Tình trạng này được ghi nhận từ khi nhà chức trách cấm ô tô đi lên cầu Bình Triệu 1 để phục vụ nâng tĩnh không cầu.