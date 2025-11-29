Tạm giữ tài xế lái ô tô tông cảnh sát giao thông ở Tây Ninh

Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan hành vi sử dụng biển số giả và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 23/11, Nguyễn Võ Hoài Nhớ (SN 2005) gọi điện rủ Châu Minh Chí (SN 2001, cùng ngụ Tây Ninh) đi chơi tại xã Bình Thành.

Thời điểm này, Chí đang ở TPHCM và lái xe bán tải biển số 60C-736.65 (xe thuê của Công ty TNHH Thái Mỹ Auto) đến nhà bạn gái của Nhớ là N.T.D.T. (SN 2006) để đón Nhớ Sau đó, Chí giao xe cho Nhớ lái.

Nhớ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước khi đi, Nhớ mở nắp thùng xe, lấy ra hai biển số ô tô giả 63C-376.32 được Nhớ đặt mua qua TikTok khoảng ba ngày trước. Nhớ khai thường mượn xe của Chí đi chơi, sợ bị phạt nguội nên chuẩn bị biển số giả gắn đè lên biển số thật.

Sau đó, Nhớ lái xe chở Chí di chuyển hướng về Bình Thành. Đến 8h32 cùng ngày, tại Km01+700 trên tuyến đường tỉnh 816 (ấp 5 Bình Đức, xã Bình Đức), xe bán tải chạy 62km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 50km/h.

Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông gồm 5 cán bộ, do Trung tá Phạm Văn Nhanh làm tổ trưởng, phát hiện vi phạm và ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, Nhớ tăng tốc bỏ chạy theo hướng quốc lộ N2. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Trung tá Trịnh Đình Khoăn dùng mô tô đặc chủng biển số 62A1-000.97 truy đuổi và báo cho lực lượng địa phương hỗ trợ chốt chặn.

Khi đến khu vực cầu Bà Thiện, Nhớ quay đầu xe. Trong lúc lùi để quay đầu, xe mô tô của Trung tá Khoăn vượt lên chặn ô tô và yêu cầu dừng xe.

Nhớ vẫn tiếp tục đánh lái, tông vào cảnh sát giao thông, khiến xe đặc chủng ngã xuống đường. Ngay sau đó, Nhớ lái xe cán qua mô tô của cảnh sát rồi bỏ chạy về hướng quốc lộ 1, rẽ vào đường D10 thuộc khu dân cư ấp Kinh Ngay, phía sau trụ sở UBND xã Bình Đức.

Dừng xe trên đường D10, Nhớ và Chí tháo biển số giả 63C-376.32 ném vào bụi rậm rồi bỏ trốn. Cùng lúc này, Trung tá Khoăn quay lại khu vực UBND xã Bình Đức và được người dân cho biết có một xe bán tải giống mô tả đang đỗ phía sau trụ sở UBND.

Tài xế lái ô tô tông CSGT rồi bỏ trốn ở Tây Ninh

Tổ tuần tra tiếp cận, phát hiện xe biển số 60C-736.65. Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng tìm thấy một biển số giả 63C-376.32 trong bụi cây, biển còn lại không tìm thấy.

Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh cho biết, hành vi của Nhớ có dấu hiệu nhiều vi phạm gồm: Sử dụng biển số giả; không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT; điều khiển xe gây va chạm với phương tiện công vụ; bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Võ Hoài Nhớ, xác minh để khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ.